Rositz Im Altenburger Land gestaltete eine 3000-Seelen-Gemeinde am 1. Advent ein weihnachtliches Highlight. Was die Besucher erleben konnten.

Die Gemeinde Rositz um Bürgermeister Steffen Stange und die Ortsvereine gestalteten am 1. Advent wieder ein weihnachtliches Highlight im Bernsteinhof rund um einen stattlichen Weihnachtsbaum.

Die kleinen Bühnenkünstler der Kindertagesstätte „Zwergenstübchen“ erfreuten die Hofbesucher mit Tänzen, Liedern und mit Gedichtrezitationen. Mit Bechern voller Glühwein in den Händen pendelten die Gäste bei weihnachtlichen Liedern zur Weihnachtsausstellung von Peter Rehfeld und weiter zur kleinen Modellbahnausstellung und hin zu zahlreichen Angebotsständen mit Schmuck, Weihnachtsartikeln, Handarbeiten, Töpferwaren und Keramikmalerei.

Altenburger Land: Buntes Treiben in Rositz

Grillmeister Markus Kraus tönte schon mal los: „Jetzt geht die 301. Bratwurst vom Grill!“ In der Hofschänke stand man in Schlange nach Glühwein, Bier und Limonade an. Schülerin Anne Ziegler aus Meuselwitz genoss mit ihren Rositzer Freundinnen Angelina und Maxi das bunte Treiben und meinte: „Immer wieder schön die Adventsstimmung hier mit Blasmusik, Weihnachtsmann, Bastelangebot und mehr.“

Derweil servierten in der Bohlenstube Damen des Kunstradsportvereins Rositz e.V. pausenlos Kaffee und Kuchen. Alle Blicke richteten sich zur Bühne, als Moderator Holger Markowski die von Chefauktionator Benno Moller auszuführende große Nadelzweige-Präsentversteigerung ankündigte, deren Erlös dem Kinderhospiz Bärenherz gespendet wird. Weihnachtsmann Steffen reiste mit dem Feuerwehrauto an und wurde sofort von einer großen Kinderschar umringt. Dank seiner Helferinnen, den Wichtelmädchen Melina und Luisa, ging die Bescherung flott voran.

Zum Besuchermagneten gedieh wieder die Weihnachtsausstellung. Foto: Wolfgang Riedel

Interesse fand in der Heimatscheune zudem die Sonderausstellung „Lebensmittelgeschäfte in Rositz“ und die Dauerausstellung „Lebensalltag zu Uromas Zeiten“.

Mit Festbeginn strömten viele Besucher in den Bernsteinhof. Foto: Wolfgang Riedel

Einen Höhepunkt bildete später noch das Anschalten des Lichtermeeres am Weihnachtsbaum im Rositzer Ortszentrum. „Unser Adventsfest ist traditionell geprägt von Vielseitigkeit und eben einem Programm, das Erwachsenen und Kindern reichlich Unterhaltung bietet“, resümierte der Rositzer Markus Weinert, der mit Ehefrau Peggy und den Kindern Laura, Jonas und Lukas vor Ort viel Freude fand.