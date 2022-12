Doppelhaushälfte nach Dachstuhlbrand nicht mehr bewohnbar

Nobitz. Brand im Nobitzer Ortsteil Ziegelheim: Trotz massiver Löscharbeiten griffen die Flammen auf das Dach der anderen Haushälfte über.

In der Nacht auf Mittwoch hat in der August-Bebel-Straße im Nobitzer Ortsteil Ziegelheim der Dachstuhl eines Hauses gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand der Dachstuhl der betreffenden Doppelhaushälfte bereits in Vollbrand als die Einsatzkräfte eintrafen.

Trotz massiver Löscharbeiten griffen schließlich die Flammen zusätzlich auf das Dach der anderen Haushälfte über. Nach aktuellen Einschätzungen ist die Doppelhaushälfte nicht bewohnbar. Die Anwohner wurden nicht verletzt.

Der Schaden wird aktuell auf 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.