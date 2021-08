Drei flüchtige Männer nach Diebstahl in einem Altenburger Supermarkt gestellt

Altenburg/Mockern In Altenburg haben drei Männer diverse Waren aus einem Supermarkt gestohlen. Das Trio flüchtete mit dem Auto, doch die Fahndung der Polizei hat Erfolg.

Mehrere Streifenwagen sind am Montagabend, kurz vor 19 Uhr, zum Einsatz gekommen, nachdem drei flüchtige Ladendiebe aus einem Supermarkt in der Offenburger Allee in Altenburg gemeldet wurden. Dabei stellte sich heraus, dass die drei laut Polizeiangaben diverse Waren in einem mitgeführten Rucksack steckten und ohne zu bezahlen den Supermarkt verlassen wollten.

Ein Zeuge versuchte, einen der Täter festzuhalten, wobei sich dieser letzten Endes losreißen konnte. Alle drei Diebe flüchteten im Anschluss mit einem Auto.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug im Bereich Mockern gestellt werden. Die drei flüchtigen Diebe im Alter von 29 bis 31 sowie diverses Diebesgut befanden sich dabei im Fahrzeug.

Weiterhin fanden die Beamten bei einem der Täter eine geringe Menge Drogen. Die drei müssen sich nun für ihr Verhalten strafrechtlich verantworten.

