Drei Verletzte bei Auseinandersetzungen

Altenburg/Meuselwitz. Zwei Männer gerieten beim Einkaufen in Altenburg aneinander. In Meuselwitz prügelten drei Männer auf einen am Boden liegenden Mann ein.

Am Samstagnachmittag gerieten zwei Männer in einem Einkaufsmarkt im Südosten von Altenburg aneinander. Laut Polizei erhitzten sich die Gemüter während beide an der Kasse standen und einem der Männer das bezahlen des Einkaufs des anderen zu lange dauerte. Der Ungeduldigere ging deshalb seinem Vordermann verbal an.

In der weiteren Folge konnten sich beide Männer nicht mehr zusammenreißen und schlugen sich gegenseitig ins Gesicht, wodurch sie sich Verletzungen zuzogen.

Gefährliche Körperverletzung

Am späten Samstagabend beobachteten Zeugen in Meuselwitz, wie im Von-Seckendorff-Park drei Männer einen einzelnen Mann verfolgten, auf ihn mehrfach gemeinschaftlich einschlugen und ihn so lange mit Tritten attackierten, bis er am Boden lag. Anschließend entfernten sich die drei Schläger vom Tatort. Die Polizei vermutet, dass sie mit einem Auto davonfuhren.

Der am Boden gelegene Mann entfernte sich ebenfalls vom Tatort. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die vor allem Angaben zum Geschädigten, sowie Hinweise zu den Tätern und deren Auto machen können.

