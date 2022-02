Drei Verletzte bei Unfall mit Linienbus in Altenburg

Altenburg. Warum der Bus und ein Auto am Freitagmorgen in Altenburg kollidierten, ist unklar.

Drei Verletzte hat ein Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw am Freitagmorgen in Altenburg gefordert. Laut Polizei waren der Bus und ein Citroen gegen 7 Uhr an der Kreuzung Münsaer Straße/Albert-Einstein-Straße zusammengestoßen. Dabei wurden die 21-jährige Autofahrerin, die 51 Jahre alte Busfahrerin und einer der vier Fahrgäste in dem Bus verletzt.

Beide Fahrerinnen kommen ins Krankenhaus

Die beiden Fahrerinnen kamen ins Krankenhaus. Ein Ersatzbus brachte die anderen Fahrgäste an ihre Ziele. An Bus und Auto entstand jeweils erheblicher Sachschaden, den die Polizei nicht genauer bezifferte. Auch zur Ursache des Unfalls machte sie zunächst keine weiteren Angaben. Die Kreuzung blieb für die Aufräumarbeiten bis 8.30 Uhr gesperrt.

Nun ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 034474710 melden.