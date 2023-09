Du singst gern? Mach mit beim Jugendchor Altenburg Gera

Altenburg/Gera. Kinder- und Jugendchor des Theaters Altenburg Gera sucht Verstärkung

Der Kinder- und Jugendchor des Theaters Altenburg Gera ist wieder auf der Suche nach theaterbegeisterten Nachwuchssängerinnen und Nachwuchssängern aus der Region.

Spannende Projekte warten schon auf alle, die wollen

Die neue Spielzeit 2023/24 bietet spannende Projekte, bei denen die Kinder und Jugendlichen auf der Bühne einen wichtigen Bestandteil bilden. Zum Beispiel als Lebkuchenkinder in der Märchenoper „Hänsel und Gretel“, aber auch in der Operetten-Uraufführung „Redoute in Reuss“ ist ein Auftritt der jungen Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern auf der großen Theaterbühne geplant. Zudem steht nach „HONK!“ und „13“ wieder eine Eigenproduktion in den Startlöchern.

„Notenverständnis und Gesangsunterricht sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung für eine Teilnahme“, sagt Ronny Ristok, der für die Koordination des Kinder- und Jugendchor verantwortlich ist. „Entscheidend sind die Lust am Singen und der Mut auf das Ausprobieren auf unseren Bühnen. Manchmal wird daraus auch ein konkreter Berufswunsch, denn mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben durch ihre Erfahrungen bei uns den Sprung in eine Ausbildung als professionelle Musical-Darstellerin geschafft“, so Ronny Ristok.

Geprobt wird donnerstags zwischen 16.30 und 18.30 Uhr

Die musikalischen Proben finden immer donnerstags zwischen 16.30 und 18.30 Uhr im Chorsaal des Theaters Gera unter der Leitung von Chordirektor Alexandros Diamantis statt. Die monatliche Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Das Mindestalter für Kinder liegt bei neun Jahren.

Der Kinder- und Jugendchor beginnt mit der Einstudierung der neuen Produktionen bereits Ende September.

Eine Anmeldung ist bei Ronny Ristok möglich per E-Mail unter:ronny.ristok@theater-altenburg-gera.de