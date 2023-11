Ein Grund zum Feiern: 125 Jahre Radsport in Rositz

Rositz Die Jubiläumsveranstaltung im Rositzer Kulturhaus steht im Zeichen des Hallenradsports. Welches Programm die Kunstfahrerinnen zeigen.

Die 125-jährige Rositzer Radsporttradition lebte nach über sechs Jahrzehnten am 25. November im Rahmen einer Jubiläumsfeier im Kulturhaus Rositz noch einmal richtig auf. Wurden doch in gleicher Örtlichkeit 1961 im etwa 1952 durch die damalige SDAG (Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut) erbauten Kulturhaus des ehemaligen Chemiestandortes die DDR-Meisterschaften im Kunstradfahren, Radpolo und Radball ausgetragen.

Zahlreiche Radsporttitel in Rositz geholt

Einige Jahre zuvor gewann 1954 der gebürtige Rositzer Klaus Hüfner den nationalen Einer-Kunstradtitel und fügte im Verlauf der Jahre noch einige hinzu. Am Jubiläumsnachmittag zur Feier „125 Jahre Radsport in Rositz“ zeigte sich der 82-jährige Ehrengast nicht nur begeistert von den Darbietungen der jungen Sportlerinnen des Kunstradsportverein Rositz e.V. (KSV) um das Trainerduo Sylvia Kummer und Romy Schindler mit einem unüberhörbarem „ich bin ganz einfach hin und weg“, sondern auch spendabel in Form eines Schecks, „zur Fortsetzung und weiteren Entwicklung eurer bislang so erfolgreichen sportlichen Entwicklung“.

Historie des Rositzer Radsports liegt sehr weit zurück

Die Historie des Rositzer Radsports liegt aber noch viel weiter zurück: Im Februar 1898 wurde durch die Rositzer Artur Hoffmann, Florus Dietze und Bruno Nündel ein Radfahrer Club gegründet. „Seitdem ist unser Ort, ja unsere gesamte Umgebung, eng, vor allem mit dem Hallenradsport, verbunden“, sagte unter anderem der Rositzer Bürgermeister Steffen Stange in seinen Grußworten und umriss vor allem die Entwicklung des Kunstradsports in den letzten Jahrzehnten. „Durch Sylvia Kummer wurde 1990 nach langer Abstinenz das Kunstradfahren in Rositz neu belebt, 2016 dann der Kunstradsportverein Rositz e.V. gegründet. Und unserer KSV mit seinen derzeit 20 Mitgliedern hat sich in dieser Disziplin mittlerweile zur Nummer eins in Thüringen entwickelt“, so der Bürgerchef.

Leistung im Radsport nur durch Training möglich

Mit Romy Schindler weiß die lizenzierte Trainerin Kummer eine engagierte Übungsleiterin an ihrer Seite, ohne die eine derart trainingsintensive, aber überaus erfolgreiche Arbeit auch gar nicht möglich wäre, erfuhr man weiter. „Und reichlich Unterstützung erhalten wir zudem durch Angehörige unserer Aktiven in jeder möglicher Form, dafür auch ein dickes Dankeschön“, so Sylvia Kummer. Die sportliche Erfolgsbilanz der derzeit 10 aktiven Mädels beeindruckt durch nahezu unzählige Meistertitel im Kunstradfahren, vom Einer bis hin zum Vierer.

Bei Gala in Rositz wurde durch Wettbewerbsübungen geglänzt

Die Kunstradfahrerinnen des KSV Rositz trugen mit ihrem Showprogramm maßgeblich zum Gelingen der Jubiläumsveranstaltung "125 Jahre Radsport in Rositz" bei. Foto: Wolfgang Wukasch Altenburg

Im Rahmen der Gala überzeugten die KSV-Mädels mit ihrem Wettbewerbsübungen, als auch mit einem gelungenem Showprogramm. Wobei zum Gelingen der Gala auch die Kunstradfahrerinnen des Gastvereins SV Lauscha, die Rhönradfahrerinnen vom TuS Friesen und die Akrobatik des Thalheimer Bike-Trial-Champion Marco Thomä maßgeblich beitrugen. Beeindruckt von den Leistungen des KSV zeigten sich auch KSB-Vorstandsmitglied Martina-Fischer Lengowski, die, wie auch TRSV-Vizepräsident Knut Wesser, die Leistungen des Vereins eingehend zu würdigen wussten.

„Ehemalige“ des Rositzer Radsports erinnerten sich

Während Holger Markowski locker durch das kurzweilige Programm führte, erinnerten sich auch „Ehemalige“ des Rositzer Radsports an ihre aktive Laufbahn. Mario Vogel beispielsweise erlernte im ehemaligen Gasthof Neue Welt unter BSG Chemie Rositz-Trainer Stefan Dopierala das Einmaleins des Radballs, spielte in der DDR-Liga und ist auch heute noch beim SV Blau-Gelb Ehrenberg aktiv. „Fünf Mannschaften hatten wir im Schüler-, Jugend- und Männerbereich im Spielbetrieb, ja Radball war in unserer Region eine Domäne, so auch in Zechau, Nobitz, Langenleuba-Niederhain und eben auch in Ehrenberg“, erinnert sich Vogel.

Neue Radsportfreundinnen und -freunde dürften an jenem Nachmittag im Rositzer Kulturhaus für diese Sportart auch hinzugekommen sein: In den Pausen gab es „freie Trainings“ für die Kinder auf Kunstfahrrädern und Trialbikes des Mehrfachmeisters Marco Thomä. „Dieser gelungene Nachmittag hier in unserem Kulturhaus mit den zahlreichen sportlichen Highlights war fast wie eine Neuauflage unserer legendären Sportgalas vor Jahren“, meinte treffend Bürgermeister Steffen Stange. Dem ist nichts hinzuzufügen. Die Rositzer hatten immer und haben noch immer ein besonderes Faible für den Sport, egal welche Disziplin.