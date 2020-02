Unbekannte sind in eine Schule in Dobitschen eingebrochen. (Symbolbild)

Dobitschen. Unbekannte sind am Mittwochmorgen in eine Schule in Dobitschen eingebrochen.

Einbruch in Schule in Dobitschen

Unbekannte sind am Mittwochmorgen in eine Schule in Dobitschen (Altenburger Land.) eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher die Schule in der Straße der Einheit aufbrachen und verschiedene Räume durchsuchten. Sie erbeuteten Geld aus einer Geldkassette. Die Polizei ermittelt zu dem Einbruch.