Schmölln Auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt kann sich wieder in festlicher Atmosphäre getroffen werden. Warum das gerade jetzt so wichtig ist.

Pünktlich zum Nikolaustag öffnen die weihnachtlichen Verkaufsstände auf dem Schmöllner Markt wieder ihre Pforten. Bis zum zweiten Advent kann geschlemmt, getrunken und nach Weihnachtsgeschenken gesucht werden.

Gerade in einer kleineren Stadt wie Schmölln finde ich es wichtig, sich zu treffen und im Gespräch zu bleiben. Ein Weihnachtsmarkt bietet dafür die beste Gelegenheit. Und gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, die auf der Welt herrschen, bietet sich eine gute Gelegenheit, einmal gemeinsam etwas zur Ruhe zu kommen. Zu entschleunigen, zusammenzurücken und das Jahr Revue passieren zu lassen. Und das geht auch in guter Gesellschaft bei einem leckeren Glühwein manchmal sogar besser. Natürlich sind damit nicht alle Probleme der Welt außen vor, aber sie können einmal etwas in den Hintergrund gerückt werden.