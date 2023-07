Die Feuerwehr musste in Altenburg zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ausrücken. (Symbolbild)

Einfamilienhaus in Altenburg nach Brand unbewohnbar

Altenburg. In Altenburg hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Durch die Flammen ist es unbewohnbar geworden.

Die Polizei und Feuerwehr mussten am Freitagabend um kurz vor Mitternacht wegen eines Brandes in einem Einfamilienhaus in der Zirndorfer Straße ausrücken. Wie Polizei mitteilte, entfacht aus bisher ungeklärter Ursache unter dem Dach des Hauses ein Feuer und breitete sich über den kompletten Dachstuhl aus. Die 59-jährige Bewohnerin des Hauses konnte das Haus unverletzt verlassen.

Der Feuerwehr gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Derzeit ist das Haus unbewohnbar, so die Polizei. Die Feuerwehr stellte eine Brandwache. Gegen 9.30 Uhr entwickelte sich erneut Rauch am Haus, sodass die Feuerwehr erneut löschen musste.

Im Rahmen des Einsatzes wurde Zirndorfer Straße komplett gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

