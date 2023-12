Schmölln Das gibt es nur in Schmölln: Profundes Fachwissen, langjährige Erfahrung und alles, was man in der eigenen Imkerei herstellen kann.

Kerzen, Kosmetik, Goldglänzendes in Gläsern - besucht man in diesen Tagen den Weihnachtsmarkt-Stand von Kerstin und Lutz Landgraf auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt, taucht man ein in ein einziges Honiggelb. Und kann zugleich auf die Früchte eines Hobbys blicken, das den Landgrafs nicht erst seit kurzem am Herzen liegt. Nicht umsonst ist Imker Lutz Landgraf als Honig-Lutz stadtbekannt.

Was die beiden auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Schmölln offerieren, ist zum großen Teil in ihrer Imkerei in Schmölln entstanden. Der Honig sowieso. Aber beispielsweise auch die Kerzen aus Bienenwachs. „Das Gießen ist sehr aufwendig“, erklärt Imker Landgraf. „Reinheit ist dafür oberstes Gebot.“

Was ebenfalls viel nachgefragt wird in der Adventszeit am Landgraf-Stand in Schmölln: Kosmetik. Die stammt zwar nicht aus der hauseigenen Produktion, ist jedoch begehrt. „Vor allem als Geschenk“, berichtet Lutz Landgraf.

Werbung für Schmölln und für mehr Regionalität

Er und seine Frau Kerstin sind übrigens keine Neulinge auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt. Eher eine sichere Bank. Das Paar ist mit seinen Produkten schon seit den 1990er Jahren fester Bestandteil des vorweihnachtlichen Treibens im Herzen der Knopfstadt. Warum sie sich dafür so engagieren? „Ist doch eine schöne Werbung für unsere Stadt und für die gesamte Region“, betont Landgraf.

Er, der für die Bürger für Schmölln auch Mitglied im Schmöllner Stadtrat ist, findet es in diesem Zusammenhang bedauerlich, dass bei der Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes am Nikolaustag die Rathausspitze fehlte. „Kein Bürgermeister und auch nicht sein Stellvertreter“, kritisiert er. „Das ist traurig und auch ein bisschen respektlos gegenüber den Einwohnern“, findet Lutz Landgraf.