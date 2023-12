Erneute Streiks während des Weihnachtsgeschäftes

Erfurt ver.di setzt Streiks fort: Beschäftigte aus Einzelhandelsbetrieben treffen sich heute um 10 Uhr bei ver.di in Erfurt zur Streikversammlung.

ver.di setzt Streiks im Weihnachtsgeschäft fort

Bereits seit Montag streiken Beschäftigte aus mehr als einem Dutzend Einzelhandelsbetrieben in Thüringen. Im Laufe der Woche kamen weitere Betriebe hinzu. Auch am heutigen Freitag ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Thüringer Beschäftigte der Einzelhandelsunternehmen IKEA, Kaufland und H&M wieder in den Arbeitskampf. „Nach mehr als einem halben Jahr und insgesamt sechs Verhandlungsrunden ohne ein wertschätzendes, reallohnsicherndes Angebot lehnt der Handelsverband seit Wochen die Fortsetzung der Verhandlungen mit ver.di in unserem Tarifgebiet ab. Stattdessen möchte man mit einer Mischung aus Tarifdiktat, Beruhigungspillen, Repressionen und Druck die Tarifauseinandersetzung ersticken. Ziel der Arbeitgeber ist die Absenkung der Reallöhne im Handel. Dagegen wehren sich die Beschäftigten diverser Handelsunternehmen seit Wochen“, so Matthias Adorf, Gewerkschaftssekretär bei ver.di Thüringen für den Fachbereich Handel.

Am 3. November endete die sechste Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung des Einzel- und Versandhandels Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ergebnislos. ver.di fordert für die Beschäftigten unter anderem 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde, was einer Anhebung des Eckgehalts um etwa 15 Prozent entspricht. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen. Die Arbeitgeber bieten lediglich Erhöhungen im Umfang von 10,0 Prozent an – allerdings gestreckt auf zwei Jahre. Die Arbeitgeberseite verweigert die Fortsetzung der Verhandlungen. „Zurück an den Verhandlungstisch, und zwar mit dem ernsten Willen, einen wertschätzenden, reallohnsichernden Tarifabschluss zu vereinbaren – so lautet die Forderung der Beschäftigten. Das Verhalten der Arbeitgeber zeugt von unverschämter Missachtung der Interessen der eigenen Beschäftigten und wird die prekäre Personalnot im Handel weiter befeuern“, so Adorf weiter. Die Beschäftigten treffen sich heute um 10 Uhr bei ver.di in Erfurt zur Streikversammlung.