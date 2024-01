Erschreckender Anblick auf Marktplatz in Schmölln

Schmölln Unmengen von Müll auf zentralen öffentlichen Plätzen in der Knopfstadt. Bauhofmitarbeiter im Einsatz.

„Ich bin sehr erschrocken“, sagt Bauhofmitarbeiterin Marion Petzold. Zusammen mit sieben weiteren Kollegen ist sie zum Neujahrseinsatz unter anderem auf dem Marktplatz in Schmölln. Kollegin Doreen Schnell schließt sich ihrem Eindruck an.

Auf dem Markt türmen sich die Hinterlassenschaften der Silvesternacht. Truppchef Matthias Heinig bestätigt, dass es in diesem Jahr besonders viel Müll ist. Der Markt aber auch der Bahnhofsvorplatz seien voll, mehr als zu den vergangenen Jahreswechseln.

Ein achtköpfiges Bauhofteam sorgt nach Silvester in Schmölln wieder für Ordnung und Sauberkeit Foto: Tina Puff / Funkemedien Thüringen

Das achtköpfige Bauhofteam nimmt sich am Neujahrsmorgen vor allem die zentralen, öffentlichen Plätze vor. „Damit die Schmöllner, wenn sie ihren Neujahrsspaziergang machen, einen sauberen Markt vorfinden“, lächelt Heinig.

Mit Müllsäcken und Laubbläsern ausgerüstet, strömen sie auf dem Markt aus. Schnell sind die riesigen Cartoonverpackungen der Batterien eingesammelt und auf einen der fünf im Einsatz befindlichen Fahrzeuge verbracht. „Wir wollen gern bis Mittag fertig sein“, sagt Petzold. Während sie gemeinsam mit Nico Peinisch und Doreen Schnell den groben Müll sammelt, blasen Mario Peter und Roy Stephan die Überreste der Knallerei zusammen. Matthias Heinig nimmt diese mit der großen Kehrmaschine auf.

Heinig erklärt, dass das Team den Markt und den Bahnhofsvorplatz reinigt, bevor es sich in kleinere Gruppen aufteilt und in einzelne Stadtviertel ausschwärmt. „Heute konzentrieren wir uns auf öffentliche Plätze und Kreuzungen. Wir kehren nicht vor jeder Tür“, scherzt Heinig. Ab dem 2. Januar wird dann an den Feinschliff in Sachen Ordnung und Sauberkeit gehen.

„Wir haben Glück, das Wetter passt. Es ist trocken, somit kleben die Reste der Böllerei nicht in den Fugen“, erklärt Heinig. Er stellt fest, dass die Batterien zunehmen und sogenannte Harzer und Böller weniger werden. „Früher war hier immer alles ganz rot von den Hülsen. Viel mehr kleiner Dreck.“

Marion Petzold steckt die Silvesternacht noch in den Knochen. Bis 3.30 Uhr am Morgen wurde geknallt und selbst 7 Uhr morgens hörte sie noch immer Leute auf der Straße. Müde fühlt sich auch Nico Peinisch, obwohl er mit seiner Frau, Katze und Hund ein ruhiges Silvesterfest gefeiert hat, wie er erzählt. Noch vor Mitternacht sei er schlafen gegangen. Doch kurz nach Mitternacht musste er als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schmölln ausrücken. „Ein kleiner Einsatz bei den Schmöllner Heimstätten“, erzählt Peinisch.

Nach einem Stock von einer Rakete bückt sich Janine Stiepritz. Der fünfjährige Sohn Charly hält den Beutel, der schon gut gefüllt ist mit den Hölzern der Rraketen. Janine Stiepritz lacht: „Ich sammele sie für meine Tomatenpflanzen. Da kann ich sie endlich umtopfen.“