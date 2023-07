Birgit Seiler, Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz im Landratsamt, Landwirt Ludwig Berthold und Jens Lindner von der Unteren Naturschutzbehörde (v.l.n.r.) an den Schlöpitzer Teichen.

Erster Teich in Schlöpitz wieder geflutet

Altenburg/Schmölln. Gelungene Ausgleichsmaßnahme lässt neues Biotop entstehen.

Idyllisch liegt der kleine Teich linker Hand der an dieser Stelle parallel zur Blauen Flut verlaufenden Kreisstraße von Kosma in Richtung Kürbitz in einer beschaulichen Wiesenaue. Rechts und links des kleinen Teiches befinden sich zwei weitere. Zusammen bilden sie die Teichkette Schlöpitz, die im Europäischen Schutzgebiet Eremitlebensräume zwischen Altenburg und Schmölln liegt.

Während der mittlere Teich reichlich Wasser führt und Lebensraum für Wasservögel, Insekten und weitere Tiere ist, fristen die beiden anderen – restlos verlandet – ein ziemlich trauriges Dasein, was sich aber möglichst bald ändern soll.

Dass Teich Nummer eins, der vor ein paar Monaten noch genauso aussah wie die beiden anderen, inzwischen saniert werden konnte, ist der Verdienst des in Göhren ansässigen Landwirtschaftsbetriebes Berthold. Bauer Berthold hatte 2019 einen Rinderstall gebaut. Zudem wurden Lager-, Abstell- und Verkehrsflächen durch den Einbau von Bitumen auf einer Fläche von gut 3000 Quadratmetern versiegelt.

Dafür war eine Ausgleichsmaßnahme nötig, und Ludwig Berthold entschied sich letztlich für die Teichsanierung in Schlöpitz, unweit seines Agrarbetriebes. Die Arbeiten begannen – in enger Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde – im November 2022. Knapp 1000 Arbeitsstunden, teils mit schwerem Gerät, waren vonnöten. Große Mengen Totholz wurden entfernt, Gehölze im Uferbereich galt es zu pflegen. Berthold baggerte rund 500 Kubikmeter Schlamm aus dem Teich. Im Teich wurden Flach- und Tiefwasserbereiche angelegt. Außerdem entstand ein Regel- und Ablassbauwerk in Form eines Mönches. Kosten insgesamt: gut 70.000 Euro.

Die Schlöpitzer Teiche lagen seit 20 Jahren trocken. Nun steht der erste Teich Amphibien, Muscheln, Wasserpflanzen, Fischen und Vögeln als Lebensraum zur Verfügung, freuen sich alle Beteiligten.