Es wird kalt ums Herz auf dem Altenburger Kreistag

"Das Licht geht aus in den Kommunen", warnt Alexander Paulicks, Vorsitzender der Fraktion SPD/ Grüne.

Altenburg Petra Lowe spricht nach der Kreistagssitzung in Altenburg offen und ehrlich über die Konsequenzen aus dem Haushalt des Jahres 2024

Sven Schrade, Schmöllner Bürgermeister, meint, im Kreistag werde auch etwas mit der Komplexität der Materie gespielt. Und ohne Frage ist die Haushaltsdebatte eine kräftezehrende Angelegenheit. Doch der abgesegnete Entwurf bietet auch keine Entspannung angesichts der Konsequenzen für die Städte und Gemeinden. Zwei Vorwürfe liegen auf dem Tisch: 1. Die Planung zur Kreisumlage ist in weiten Teilen ohne Fakten erfolgt. Allein, dass Bundes- und Landeshaushalt noch nicht stehen, macht die Misere deutlich. 2. Die Chance, über weitere Einsparungen zu sprechen, brächte nichts. Angesichts der enormen Veränderungen in Politik und Wirtschaft eine gewagte These. Besser auf eine Rechnung mit aktuellen Einnahmen und Ausgaben geschaut, als auf eine hornbeinalte. Ende November darf angenommen werden, dass die Landkreis-Buchhaltung über das laufende Geschäft informiert ist. Die Diskussion im Kreistag hat manches Gemüt erhitzt. Den Leuten hier wird‘s derweil kalt ums Herz, wenn nichts mehr geht.