Exhibitionist in Altenburg von Polizei gestellt

Altenburg. In Altenburg hat die Polizei einen 64 Jahre alten Exhibitionisten gestellt, nachdem er sich zweimal am selben Tag entblößt hatte.

Polizeibeamte stellten Montagmittag einen 64 Jahre alten Mann, nachdem er zum zweiten Mal an diesem Tag wegen exhibitionistischer Handlungen in Altenburg auffiel.

Wie bekannt wurde, stand der Mann sowohl vor einem Schaufenster in der Straße Hinter der Waage als auch in einer Gartenanlage in der Zwickauer Straße und manipulierte hier für Zeugen sichtbar an seinem entblößten Glied.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten schnappten den 64-Jährigen, als dieser kurzerhand flüchten wollte. In der Folge leiteten sie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen hierzu übernommen. Zeugen, welche Hinweise zu dem Exhibitionisten geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zuwenden.