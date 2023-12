Fliegende Fäuste in Schmölln: Polizist und junger Mann verletzt

Schmölln/Meuselwitz Mann pöbelt in Schmölln Kinder an und schreit herum. In Meuselwitz wird seit 18 Monaten nach einem Dieb gefahndet - jetzt gibts ein Foto.

Kinder bedroht und Polizist verletzt: Mann in Schmölln festgenommen

Ein herumschreiender und pöbelnder Mann sorgte am Mittwochnachmittag für einen Polizeieinsatz in Schmölln. Der 49-Jährige beleidigte dabei zwei 11- und 13-jährige Kinder, weshalb ein Zeuge den Notruf wählte. Mehrere Einsatzwagen der Altenburger Polizei machten sich daraufhin auf den Weg zum Einsatzort. In Schmölln angekommen, setzte der Mann auch den Beamten zu, zeigte sich weder einsichtig noch kooperativ, wie die Polizei berichtet. Er ignorierte den Platzverweis gegen ihn, wurde stattdessen handgreiflich und verletzte einen der Polizisten. Der Täter wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Altenburger Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen mehrerer Straftaten und sucht weitere Zeugen oder Geschädigte. Hinweise werden unter Telefon (03447 4710) entgegengenommen.

20-Jähriger bekommt in Schmölln Prügel und muss ins Krankenhaus

In der Nacht zum Freitag gerieten zwei Männer die Sommeritzer Straße in Schmölln aneinander. Aus bislang ungeklärter Ursache schlug ein 25-Jähriger seinem 20-jährigen Begleiter mehrmals ins Gesicht, heißt es von Seiten der Polizei. Der 20-Jährige flüchtete daraufhin auf den Schmöllner Markt. Dort wurde er ärztlich versorgt und anschließend ins Klinikum gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Polizei fahndet seit 18 Monaten nach Dieb in Meuselwitz und hat jetzt ein Foto von ihm

Foto: Landespolizeiinspektion Altenburger Land / Funke Mediengruppe Thüringen

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am 1. Juni 2022 zwischen 9:15 Uhr und 9:20 Uhr die Geldbörse einer Frau im Verkaufsraum eines Supermarktes in der Altenburger Straße in Meuselwitz. Danach räumte der Dieb am Geldautomat einer Bankfiliale am Markt das Konto seines Opfers und hob einen vierstelligen Geldbetrag in bar ab. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen seitdem, nun geht die Polizei mit einem Lichtbild von dem Täter an die Öffentlichkeit. Die Videoaufzeichnungen der Bank zeigen eine ältere männliche Person mit FFP-2 Maske. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine beigefarbene Jacke, ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Hose. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters liefern können, werden gebeten, sich bei der Altenburger Polizei zu melden: Telefon (03447) 4710.