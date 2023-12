Die Premiere vom Stück "Frau Holle" fand am 18. November in der Orangerie Altenburg statt.

Märchenaufführung „Frau Holle“ in der Lumpziger Kirche am 9. Dezember

Lumpzig Am Samstag, dem 9. Dezember, führt die Wenzelgarde Altenburg ein Märchen nach den Brüdern Grimm auf. Was das Besondere daran ist.

Am 9. Dezember um 15:30 Uhr führt die Wenzelgarde Altenburg in der Lumpziger Kirche das Märchen „Frau Holle“ auf.

„Das ist unser zweites Jahr in Lumpzig“, berichtet Eva Pommer, Vorsitzende der Altenburger Wenzelgarde. Pommer selbst wohnt in Ehrenhain und übt ihren kreativen Beruf sehr gern und mit Leidenschaft aus, wie sie selbst sagt. Durch die Verantwortung als Organisatorin kann Pommer aber nicht selbst beim Stück mitwirken.

Das Drehbuch für „Frau Holle“ hat Andy Drabeck geschrieben, die Inszenierung stammt von Karin Kuhnt-Petters. Die langjährige Schauspielerin des Theaters Altenburg-Gera begleitet die Künstler & Wenzelgarde schon seit 2017. Mit „Frau Holle“ nimmt das Ensemble zum ersten Mal auch Kinder auf.

Weitere Termine für die Märchenaufführung von „Frau Holle“ sind geplant am 10. Dezember um 16 Uhr auf dem Altenburger Weihnachtsmarkt und am 17. Dezember um 15:30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Garbisdorf, auf dem Kulturgut Quellenhof.