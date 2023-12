Frontalcrash und eine tödlich Verletzte am Nikolaustag

Zwei schwer Verletzte wurden am Nikolaustag von Windischleuba aus in Krankenhäuser geflogen.

Windischleuba/Zwickau/Altenburg Polizei und Rettungskräfte im Altenburger Land haben alle Hände voll zu tun. Außerdem werden Unfallzeugen gesucht.

Nach Frontalzusammenstoß: Rettungshubschrauber bringt Verletzte in Krankenhäuser

Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B93 am Mittwoch schwer verletzt. Ein Mercedes und ein Mitsubishi waren bei Windischleuba frontal zusammengestoßen, beide Fahrer erlitten dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte mussten sie aus ihren Fahrzeugen befreien. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, um die beiden Männer in Krankenhäuser zu bringen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Bundesstraße war über mehrere Stunden hinweg voll gesperrt.

Fußgängerin bei Unfall tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Eine Fußgängerin, die am Nikolaustag die Reichenbacher Straße in Zwickau überquerte, wurde dabei von einem Nissan erfasst und wurde dabei so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb. Der Nissan war in der Reichenbacher Straße stadtauswärtigen unterwegs. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde neben dem Verkehrsunfalldienst auch ein Gutachter beauftragt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie mögen sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Reichenbach melden: Telefon (03765) 500.

Verwarn- und Bußgeldstrafen für Schnellfahrer am Nikolaustag

Zu schnell in Kriebitzsch am Nikolaustag unterwegs - bei einer Polizeikontrolle zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr an diesem Tag gingen der Polizei 66 Temposünder ins Netz. Die Beamten kontrollierten die Einhaltung der Geschwindigkeit auf der B 180. 55 der Schnellfahrer erwartet eine Verwarngeld-, elf weitere eine Bußgeldstrafe. Ein Fahrzeugführer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Als Schnellster unterwegs war ein Mann mit seinem Audi. Er fuhr 86 km/h.