Fußgänger in Altenburg schwer verletzt – Ersthelfer kümmern sich

Altenburg In Altenburg ist ein 74-Jähriger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Diese und weitere Polizeimeldungen.

Am Freitagvormittag beobachtete ein bislang unbekannter Zeuge einen Unfall auf dem Parkplatz des Klinikums Altenburg. Eine Frau soll hier beim Einparken ein anderes Auto beschädigt haben. Anschließend fuhr sie auf eine andere Stellfläche des Parkplatzes. Der Zeuge informierte die vom Einkaufen zurückgekehrte Frau über das, was er zuvor beobachtet hatte. Die Geschädigte informierte daraufhin die Polizei und stellte die inzwischen ebenfalls zurückgekehrte mutmaßliche Verursacherin zu Rede. Trotz offensichtlicher Unfallspuren an ihrem Fahrzeug verneinte sie aber ihre Schuld, stieg in ihr Auto und fuhr davon. Einen Tag später jedoch meldete sich die 72-Jährige selbst bei der Polizei und muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens von einem Unfallort verantworten. Der bisher unbekannte Zeuge wird gebeten, sich unter der Bezugsnummer 0327333/2023 bei der Polizei im Altenburger Land zu melden.

Stromkasten aufgesprengt

In der Nacht vom Freitag (15.12.) auf Samstag (16.12.) wurde die Polizei von einem Zeugen über einen offenstehenden Stromkasten in der Albert-Levy-Straße informiert. Vor Ort deutete alles darauf hin, dass der Kasten vermutlich mit Pyrotechnik aufgesprengt und dabei beschädigt wurde. Die Ermittlungen wurden von der Polizei aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Bezugsnummer 0327928/2023 zu melden.

Fußgänger übersehen und schwer verletzt – Zeugen als Ersthelfer

Am Samstagnachmittag überquerte ein 74-jähriger Fußgänger an der Kreuzung Kanalstraße/Wettiner Straße in der Nähe einer Ampel die Fahrbahn. Eine 75-jährige Autofahrerin übersah den Mann jedoch beim Abbiegen und stieß mit ihm zusammen. Der 74-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Zeugen des Unfalls eilten hinzu und leisteten Ersthilfe. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann anschließend ins Krankenhaus. Gegen die 75-jährige Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Streit endet im Krankenhaus

Am Sonntagmorgen rückten Polizisten zu einer Schlägerei auf das Gelände der Tankstelle in der Münsaer Straße aus. Wie sich herausstellte, waren zwei 18-jährige Frauen aneinandergeraten. Wobei eine Frau ihre Kontrahentin unvermittelt angegriffen und geschlagen haben soll. Nachdem die beiden durch Anwesende etwas beruhigt werden konnten, nahm die Angreiferin eine Glasflasche und schlug damit ins Gesicht der anderen. Diese musste anschließend mit Gesichtsverletzungen ins Klinikum gebracht werden. Ein Atemalkoholtest bei der Angreiferin erbrachte einen Wert von 1,99 Promille. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und der Rest der Anwesenden von der Polizei nach Hause geschickt.

