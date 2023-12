Grüner Kaktus, Gänse, Windmühlen und Hexenhäuschen in Gera

„Don Quijote und die schwebende Wirklichkeit“ ist am Freitag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in der Bühne am Park in Gera zu erleben.

Gera. Das alles kann man von Freitag, 8. Dezember,bis Sonntag, 10. Dezember, in Gera im Theater erleben

Seit der spanische Schriftsteller Miguel de Cervantes vor 400 Jahren seinen Ritter von der traurigen Gestalt auf Abenteuerreise schickte und gegen Windmühlen kämpfen ließ, nehmen sich Künstler bis heute dieser Geschichte an. Darunter der renommierte italienische Choreograph Mauro de Candia. In seinem 90-minütigen Tanzstück „Don Quijote und die schwebende Wirklichkeit“ kann sich das Publikum am Freitag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in der Bühne am Park in Gera auf zeitgenössische, temporeiche Gruppenchoreographien und kraftvolle Tanzbilder mit den Eleven des Thüringer Staatsballetts freuen.

Nils Holgersson tut, was alle Jungs gerne tun. Er denkt sich Streiche aus und ärgert am liebsten die Tiere auf dem Hof. Aber in Schweden gibt es Wichtel mit Zauberkräften, die sich nicht alles gefallen lassen. Nils wird selbst auf Wichtelgröße klein geschrumpft und versteht plötzlich die Sprache der Tiere. Zusammen mit dem tollpatschigen Gänserich Martin beginnt für ihn so eine wunderbare, abenteuerliche Reise. Im Szenario (Theaterplatz 1 in Gera) werden die Abenteuer des daumengroßen Nils Holgersson von Puppenspieler Tobias Weishaupt am Samstag, 9. Dezember, um 15 Uhr sowie am Sonntag, 10. Dezember, um 11 Uhr auf die Bühne gebracht und versprechen eine fantasievolle Inszenierung für kleine und große Zuschauer ab fünf Jahren.

Vor etwas über 80 Jahren, im Jahr 1928, standen im Casanova in Berlin sechs junge Männer zum ersten Mal im Rampenlicht. In den folgenden Jahren kultivierten die Comedian Harmonists jenen unverwechselbaren Gesangsstil, der auch heute nichts von seiner Faszination verloren hat. „Veronika, der Lenz ist da“, „Mein kleiner, grüner Kaktus“, sind nur einige der bekannten Titel. Und trotzdem schafften die sechs es nicht, ihren Traum vom dauerhaften Glück zu verwirklichen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 kam es im gleichen Jahr zu einem Auftrittsverbot für drei der jüdischen Mitglieder. Die „Comedian Harmonists“ waren damit am Ende. Das gleichnamige musikalisch-biografische Stück ist zu erleben am Samstag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr im Großen Haus Gera – natürlich gespickt mit zahlreichen musikalischen Einlagen und den weltberühmten Ohrwürmern.

Fantasiewelten bereisen

Weihnachten ist die Zeit der Bücher. Wenn die Nächte lang und die Tage kalt sind, gibt es nichts Schöneres, als bunte Fantasiewelten zu bereisen und in spannungsvolle Geschichten einzutauchen. Das Theater Altenburg Gera packt auch dieses Jahr zur Weihnachtszeit wieder ein ganz besonderes Buch aus und zwar das Märchen „Hänsel und Gretel“ der Brüder Grimm. Der deutsche Komponist Engelbert Humperdinck schuf dazu eine abendfüllende Kinderoper, die 1893 mit großem Erfolg in Weimar uraufgeführt wurde. Märchenhaft, bunt und mit allerlei Bühnenzauber nähert sich Generalintendant Kay Kuntze diesem zeitlosen Meisterwerk in einer kindergerechten Inszenierung. Zu erleben am Sonntag, 10. Dezember, um 14.30 Uhr im Großen Haus Gera.

Infos und Karten gibt es an den Theaterkassen, unter 03 65 / 8 27 91 05, 0 34 47 / 58 51 60 und online: www.theater-altenburg-gera.de