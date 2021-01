Grundpreis für Girokonto der Sparkasse Altenburger Land steigt

Schmölln Bank will am aktuellen Filialnetz im Altenburger Land festhalten

Die Sparkasse Altenburger Land wird die Privatgiropreise zum 1. April anpassen. „Es wird eine moderate Erhöhung sein. Je nach Kontomodell steigen die Kosten für den Grundpreis zwischen 60 Cent und einem Euro pro Monat“, sagt Vorstandschef Bernd Wannenwetsch im Gespräch mit der Redaktion.

Hintergründe für die Preissteigerung seien unter anderem die weiter andauernde Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank und der komplexe Wettbewerb, die nicht ohne Auswirkungen auf lokale Bankdienstleistungen seien.

Die Sparkasse wolle dennoch ihren Kunden eine Mehrwert bieten. Die Lösung sei ein Cashback-System, also Geld zurück oder Bonus. Daran können Händler und über 36.000 Kunden der Sparkasse teilnehmen. „Wir akquirieren Händler, die mitmachen wollen. So können Kunden beim Einkauf in unserer Region zwischen ein und drei Prozent zurückbekommen“, erklärt Wannenwetsch. Bei der Zahlung mit Sparkassen-Card, Smartphone oder -Watch erhalten die Sparkassen-Privatkunden einen Bonus auf den getätigten Umsatz.

Vorteil für die Händler sei, dass sie mit einem relativ geringen Bonus über 36.000 potenzielle Käufer ansprechen. „Derzeit floriert aufgrund der Corona-Pandemie der Online-Handel besonders. Wir wollen aber, dass die Menschen bei lokalen Händlern einkaufen. Hoffentlich können sie das bald wieder“, so Bernd Wannenwetsch. Die Kosten für das System übernimmt die Sparkasse, wie Wannenwetsch betont. Er spricht von 130.000 Euro jährlich.

Da es in den Filialen in Gößnitz und Lucka derzeit verkürzte Öffnungszeiten gibt, machen sich Kunden Sorgen, dass dort eine Schließung droht. „Das haben wir nicht vor“, sagt Bernd Wannenwetsch auf Nachfrage. Generell wolle man am aktuellen Filialnetz festhalten.

Der Vorstandsvorsitzende betont zudem, dass es bei seinen Mitarbeiter trotz Lockdowns keine Kurzarbeit gebe. „Wir haben geöffnet und merken verstärkt, dass die Menschen zu uns kommen wollen. Ich denke, sie sind froh, dass sie mal rauskommen“, so Wannenwetsch.