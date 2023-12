Handfeste Schlägerei und Diebeszug in Altenburg

Altenburg Altenburger Polizei in Altenburg kann Streithähne kaum bändigen und fahndet zudem nach Unbekannten, die in Gärten ihr Unwesen treiben.

Bei handfester Prügelei schwer verletzt

Zu einer handfesten Schlägerei kam es am späten Sonntagabend in einer Gastlichkeit in der Altenburger Kanalstraße. Dort gerieten zwei Männer - ein 29-Jähriger und ein 63-Jähriger - aneinander. Sie prügelten sich erst drinnen und dann draußen vor der Tür. Die alarmierten Polizeibeamten trafen vor Ort auf die Zwei, einer der beiden Männer war bereits schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter leistete bei den polizeilichen Maßnahmen so heftigen Widerstand, dass er fixiert werden musste und die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte. Auch am Inventar der Gastlichkeit verursachte der Täter Sachschaden. Darüber hinaus wurde bei dem Täter eine Blutentnahme angeordnet. Ermittlungen zum Tatgeschehen übernimmt die Altenburger Polizei.

Unbekannte auf Beutezug in Altenburger Gartenanlage

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, widerrechtlich Zutritt zu insgesamt drei Gartengrundstücken in einer Kleingartenanlage in der Altenburger Grabenstraße. Außerdem drangen der oder die Täter in zwei Gartenlauben ein und entwendete hieraus elektronische Kleingeräte. Der Einbruch in eine weitere Gartenlaube misslang. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen liefern können, werden gebeten, sich bei der Altenburger Polizei zu melden.