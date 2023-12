Die Haushaltsdebatte für 2024 geht weiter in der Stadt Schmölln und dürfte noch recht turbulent werden.

Meine Meinung Haushaltsdebatte in Schmölln ist keine Teegesellschaft

Schmölln Weil die Kasse der Stadt Schmölln für 2024 reichlich klamm ist: Rathaus und Stadtrat kommen um unpopuläre Entscheidungen nicht herum.

Der Weg zu einem beschlussfähigen und soliden Haushaltsplan für 2024 bleibt für die Stadt Schmölln lang und steinig. Eine Arbeitsberatung Anfang Januar mit allen Stadtratsfraktionen soll es nun richten. Fest steht: Diese Zusammenkunft wird keine Teegesellschaft. Denn es müssen Einsparungen und Streichungen verhandelt werden.

Das Opfern von heiligen Kühen scheint inzwischen kein Tabu mehr zu sein. Nicht umsonst kommt der Vorschlag aus den Reihen der SPD, Parkplätze in der Stadt Schmölln nicht mehr für lau anzubieten. Zu klären bleibt, was deren Kostenpflichtigkeit für einen Preis hat. Zum einen, um die dafür nötige Technik anzuschaffen. Zum anderen aber auch mit Blick auf das Image. Für Parkplatznutzung Geld zu verlangen, befördert Akteure in Stadtverwaltung und Stadtrat nicht unbedingt nach ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Ganz zu schweigen vom Verständnis aller Motorisierten. Beim Geld hört bekanntlich der Spaß auf. Und der des Schmöllners außerdem, wenn er für lieb gewonnene Bequemlichkeit wie kostenfreies Parken im Zentrum der Stadt Schmölln künftig etwas bezahlen soll.