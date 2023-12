Hier bekommen Schmöllner jetzt noch einen Weihnachtsbaum  

Schmölln In Schmölln haben auch Last-Minute-Käufer noch Aussicht auf einen Baum. Gute Nachrichten bei den Preisen und für Bedürftige.

Felix Heckel mit zwei der schönsten Tannenbäume, die beim diesjährigen Weihnachtsbaum-Verkauf An der Farbe in Schmölln noch zu haben sind. Die erste Kundschaft in diesem Jahr rüttelte bereits am 28. November am Zaun, obgleich der Verkauf traditionell erst am 1. Dezember in der Stadt Schmölln beginnt. Der Preis für einen Weihnachtsbaum aus der Region ist bei Felix Heckel seit drei Jahren stabil und liegt bei 18.50 Euro/Meter. Der Verkauf, dessen Vorbereitungen bereits im September beginnen, läuft noch bis zum 23. Dezember. Am 24. Dezember lässt Felix Heckel dann das Gelände offen, damit sich all jene ein Weihnachtsbäumchen abholen, die sich seinen Kauf nicht leisten können.