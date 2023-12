Ich bin glühender Fan des Ponitzer Weihnachtsmarktes

Ponitz Warum die kleine Gemeinde im Altenburger Land am zweiten Advent aus allen Nähten platzt und trotzdem besonders liebenswert ist.

Ich gebe es zu: Ich bin ein Fan des Ponitzer Weihnachtsmarktes. Der zweite Advent dort findet nie ohne mich statt. Weil ich dort immer nette Leute kennenlerne oder solche endlich mal wieder treffe. Weil die Mitglieder des Renaissanceschlossvereines stets alles geben, damit sich jeder einzelne Gast wohlfühlt. Weil ich zu gern in den Angeboten all der Händler aus nah und fern stöbere. Und weil das ganze Spektakel am und im denkmalgeschützten Schloss stets mit einer gewissen Ruhe getragen wird. Sowohl von den Organisatoren als auch von den Einheimischen.

Um diese Gelassenheit beneide ich die Ponitzer am meisten. Denn am zweiten Adventswochenende platzt ihr Dorf schier aus allen Nähten, es gibt keinen noch so winzigen Parkplatz im Ort, dafür aber Menschenmassen, die sich gefühlt aus allen Himmelsrichtungen in die Dorfmitte ergießen. Doch es ist kein Wunder, dass dieses Spektakel in all den Jahren seit 2012 durch keine einzige Negativschlagzeile aufgefallen ist. Weder ging etwas zu Bruch, noch wurde randaliert oder sich gar geschlagen. Auch das ist für mich Ponitz: gemeinsames Genießen und gegenseitiger Respekt.