Die neuen Audio-Guides im Knopf- und Regionalmuseum Schmölln kommen nicht nur bei Kindern sehr gut an.

Im Knopfmuseum in Schmölln sprechen die Ausstellungsstücke mit dem Besucher

Schmölln. Die Audioguides, die von Schülern des Roman-Herzog-Gymnasiums in Schmölln mit entworfen worden sind, werden vor allem von Kindern gerne genutzt.

Seit dem Frühjahr läuft der Praxistest zur Aktion „Hör mal im Museum“ im Knopf- und Regionalmuseum Schmölln. Dort befinden sich überall verteilt QR-Codes, mit denen insgesamt acht Audiotitel zu verschiedenen Ausstellungsstücken abgerufen werden können.

In den Audioguide-Stationen geht das Maskottchen „Knöpfchen“ mit den Besuchern auf Entdeckungstour. Wieso das „Knöpfchen“ von Schmölln bis nach Südamerika reist, wie es eine Zeitreise in die Vergangenheit der Knopfherstellung unternimmt und Handwerkern über die Schultern schaut – all das erfahren die Besucher durch den Guide.

Kinder werden „Knopfionär“

Für alle Kinder gibt es auch ein Quiz: „Wer wird ‘Knopfionär’? – Das Quiz mit K(n)öpfchen“. Bei erfolgreicher Teilnahme warten kleine Preise auf die Teilnehmer.

Die Audio-Guides in Schmölln erstellte das Knopf- und Regionalmuseum gemeinsam mit einer Projektgruppe des Roman-Herzog-Gymnasiums. Die begleitende Medienpädagogin, Frau von der Weth, stellte das Thüringer Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM). „Die Guides werden nicht nur von Kindern gerne genutzt. Auch die Erwachsenen erfreuen sich an den Tonaufnahmen“, erklärt Museumsleiterin Petra Neumann.

Bindung zum Heimatort intensivieren

Das Projekt „Hör mal“ ist eine Kooperation zwischen Thüringer Museen, Schulen, der Sparkassen- Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM). Kinder und Jugendliche produzieren dabei in einem Museum ihrer Stadt Audioguides für Kinder. So sollen im Unterricht erlernte Themen vertieft werden, und das Museum wird als Ort der Wissensvermittlung etabliert. Die Bindung der Schüler an ihren Heimatort soll durch dieses Projekt intensiviert werden.