In Altenburg kann man am Wochenende ins Mittelalter reisen

Altenburg. Zum 13. Mal laden Handwerker, Händler, Gaukler und Künstler zum Historischen Schlossspektakel nach Altenburg ein.

„Machet Euch auf den Weg und kommet auf Schusters Rappen, auf eisernen Eseln oder mit Euren stinkenden Kutschen und verlebet Tage einer längst vergangenen Zeit“, machen die Veranstalter des 13. Historischen Schlossspektakels auf das Wochenende, 23. und 24. September, neugierig.

Zum 13. Mal lädt das Residenzschloss in Altenburg am Wochenende zum historischen Spektakel ein. Auf dem Schlossgelände gestalten Handwerker- und Händlerstände einen historischen Marktalltag wie einst, so dass es überall etwas zum Staunen und zu sehen gibt. So kann man unter anderem den Holzdrechsler, den Lederer, die Renaissance-Druckerei, die Nadelbinderin, den Laternenbauer und viele weitere bei der Arbeit erleben.

Viele spannende Gewerke erleben

Die Öl-, Aquarell- und Porzellanmalerin Marion Bonitz ist seit vielen Jahren auf historischen Märkten unterwegs. Die Porzellanhandwerksmeisterin lässt sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Das genaue Beobachten zeichnet die Handmalerin aus.

Kürschner Thomas Krebs zeigt den Gästen eines der ältesten Handwerke und wie dabei edle Fellarten zu Innenfuttern, Besätzen und Verbrämungen verarbeitet werden. Er unterrichtet am Wochenende auch Wissbegierige in der Fellkunde. Und bei Papierschöpfer Peter Bobe kann sich jeder ein eigenes Büttenpapier herstellen.

Im Lager des Altenburger Vereins Barbaren Podegrodici wird gezeigt, wie zeitaufwendig der Prozess des Kettenhemdknüpfens ist oder wie Wolle und Holz verarbeitet wurden. Man kann sich hier auch die Karten oder Runen lesen lassen.

Stimmungsvolles Treiben

„Aber auch Kaufleut, die alle Welt fahrend erkunden, auf der Suche nach Schätzen für euer Auge, bieten ihre Ware feil – Glas und Eisen, Met und Weihrauch, stolze Schwerter und edle Gewande“, laden die Veranstalter zum Bummeln und Träumen ein.

Gaukler und Künstler dürfen natürlich nicht fehlen. So unterhält Feuergaukler Kerze – mit loser Zunge und Kunststücken. Der Puppenspieler André Streine entführt die kleinen Ritter und Prinzessinnen mit seinen selbst gebauten Marionetten und seinen Geschichten in die Zeit des Mittelalters.

Feuerspektakel, Ritter und Musik

Eine atemberaubende Feuer- und Fakirshow, Emotionen aus Tanz zeigt Braxas A. Und im Ritterlager kann man die Mannen der Ritterschaft zu Reychenfels beim Lagerleben beobachten. Kampfesmutig verteidigen die Ritter und Knappen mit scharfem Schwert ihre Auffassung von Ruhm und Ehre.

Im Zentrum dieses bunten Treibens aber stehen die Musikanten. Mit alten Liedsätzen und mittelalterlichen Melodien bringen die Spielluden vom Duo Obscurum und Murkeley die Zeit der Ritter und Burgen näher.

Vieles für Kinder und Hungrige

Auch an die Kleinsten ist gedacht: Sie können ihre eigene Kerze ziehen, Papier schöpfen, mittelalterliche Gesellschaftsspiele spielen, Keramik bemalen, sich beim Kinderarmbrust- und Bogenschießen messen oder mit dem historischen Karussell fahren – mit reiner Muskelkraft betrieben.

Ritterbier und Met aus Tonbechern, Braten und Fladen, Knoblauchbrot, Baumkuchen und andere Köstlichkeiten laden ein zum Verweilen auf dem mittelalterlichen Markt an diesem Wochenende.

Geöffnet ist der Markt am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Im „Wegezoll“ ist auch der Eintritt für das Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg enthalten.