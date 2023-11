In Altenburg stehen 100 Sänger gleichzeitig auf der Bühne

Altenburg. In der Brüderkirche in Altenburg gab es ein unvergessliches Konzert, bei dem 100 Sängerinnen und Sänger sich gleichzeitig die Bühne teilten.

Einen unvergesslichen Abend bescherten 100 Sänger und Sängerinnen dem Publikum in der Altenburger Brüderkirche mit einem grandiosen Gospelkonzert. Besser hätte es für die Mitglieder des Chores Colours of Soul aus Altenburg gar nicht laufen können.

Eine sehr emotionale Musik, der man sich nicht entziehen kann

Im ersten Teil des Konzertes agierte dieser Altenburger Chor unter Leitung von Rebecca Klukas allein und entfachte ein wahres Feuerwerk, das die Besucher mitriss. Gospel, man weiß es, ist das Singen von der guten Nachricht des Evangeliums. Und deshalb ist diese Musik auch sehr emotional und bewegt und man kann sich ihr nicht entziehen.

Nach einem „We say Hallelujah“, gab es nette Worte von Superintendentin Annette von Biela und Kreiskantorin Maria Kalder sowie Altenburgs Oberbürgermeister, André Neumann (CDU). Denn es gab Anlass zum Feiern. Chorleiterin Rebecca Klukas hatte an diesem Tag selbst Geburtstag und der Chor beging sein 15-jähriges Bestehen mit eben diesem Konzert.

Colours of Soul überreichten im ersten der drei Konzertteile einen bunten Blumenstrauß an ihre Chorleiterin und ließen die Gospelliebhaber daran Anteil haben. Ein „Happy Birthday“, durfte da natürlich nicht fehlen. „Die häufigsten Worte, die wir heute hören werden, sind ein: ‘Yes, we can’“, so die Superintendentin. Frohe Botschaften zu verkünden, sei in dieser schwierigen und Kriegszeit nötig. Deshalb passe der Wochenspruch „Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder genannt“, auf dieses Konzert, das frohe Botschaften in die Welt hinaussenden will.

Auch der Oberbürgermeister sprach von viel Wut, Frust und Traurigkeit in der Gesellschaft. „Die Botschaft nach Frieden und Gerechtigkeit war nie wichtiger als heute“, sagte er. Deshalb sei nichts passender als dieses Konzert. Kraft und Zuversicht, sprach aus den Liedern, die das Publikum Zeit und Raum an diesem Abend vergessen ließen.

Den zweiten Teil des kraftvollen Konzertes bestritt der aus Chicago stammende Kirk Smith, der mit seiner starken charismatischen Ausstrahlung und seiner samtweichen Stimme das Publikum in seinen Bann zog. Beeindruckend, wie er mit seinen Liedern das Publikum mitreißen konnte. Ein wahrer Ohrenschmaus. Mit seinen Liedern drückte er seine Lebens- und Glaubenserfahrung aus und er verstand es, mit seinem Temperament, die Zuschauer mitzunehmen. Begeistert klatschten und sangen die Besucher im Rhythmus der Songs mit.

Die im Workshop einstudierten Lieder rissen das Publikum mit

Teil drei des wundervollen Konzertabends und quasi das Finale, war der Auftritt von 100 Sängerinnen und Sängern. Denn am Vormittag hatte Kirk Smith einen Gospel-Workshop geleitet, zu dem die Sangesfreudigen nicht nur aus der Region, sondern beispielsweise auch aus dem Erzgebirge kamen, um anschließend mit dem Chor Colours of Soul gemeinsam den Abschluss des Konzertabends mit an diesem einen Tag sechs einstudierten Liedern zu gestalten. Unter seiner Leitung erklang ein „Hallelujah“ aus 100 Kehlen, dass die Kirche fast erbeben ließ.

Manch Blick ging bei der Stimmengewalt unwillkürlich Richtung Decke. Da dort aber keine Kronleuchter hingen, die hätten herunterfallen können, bei so viel Kraft und Sangesfreude, hörte man weiter entspannt und gespannt, was als nächstes lebensfroh und optimistisch zelebriert würde, zu. Ob „Emmanuel“, „Freedom“ oder das „Happy Day“ – es war eine Freude, die Sängerinnen und Sänger zu erleben, die mit Begeisterung bei der Sache waren.

Nicht ohne Stolz sprach Kirk Smith von einem fantastischen Workshop und einer großartigen Leistung, innerhalb von sechs, sieben Stunden ein so schönes Programm mit den Workshop-Teilnehmern und mit Unterstützung des Altenburger Gospelchores auf die Beine gestellt zu haben.

Krönender Abschluss dann das Duo von Rebecca Klukas und Kirk Smith, die sich damit selbst ein Geburtstagsgeschenk bereitet haben sollte.

Bei all der Großartigkeit der Sängerinnen und Sänger in allen drei Teilen des Konzertes, ist die musikalische Unterstützung von Manuel Schmid, Klavier, Franz Liebisch, Bassinstrumente, und Ekki Dressler, Schlagzeug, nicht zu vergessen, die mit ihrer Professionalität musikalische Akzente setzten. Die Besucher hoffen nach diesem Konzert auf einen weiteren Workshop in absehbarer Zeit und demzufolge auf ein nächstes Konzert.