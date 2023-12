Insolvenzgefahr: So steht es ums Schmöllner Freizeitbad Tatami

Schmölln/Erfurt Nach Beschluss im Erfurter Landtag hat die Stadt Schmölln Aussicht auf Geld für den Betrieb ihres Sport- und Freizeitbades Tatami.

Kein Weihnachtswunder, aber eine frohe Botschaft - so kommentiert Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) den am Mittwochvormittag mehrheitlich verabschiedeten Entschließungsantrag des Thüringer Landtages, mit dem 2024 Corona-Hilfsgelder frei gelenkt werden. Unter anderem, um den Betrieb von Schwimmbädern in Kommunen unter 20.000 Einwohnern zu unterstützen. Damit werden diese Freizeiteinrichtungen zugleich als kommunale Daseinsvorsorge anerkannt. Dass das gelingen würde, war im Vorfeld der Beschlussfassung so klar nicht.

Finanzielle Hilfe vom Land für Schwimmbäder dringend benötigt

Die Initiative für diesen Antrag, der letztlich von der CDU-Landtagsfraktion eingebracht worden war, geht auf sehr viel Kleinarbeit zurück, die betroffene Thüringer Kommunen - allen voran die Stadt und die Stadtwerke Schmölln - seit Mitte November leisten mussten. Denn am Beispiel des Sport- und Freizeitbades Tatami machten die Städte und Gemeinden deutlich, wie dringend finanzielle Hilfe vom Land gebraucht wird, um Daseinsvorsorge wie Schwimmunterricht, Tourismus-Leuchtturm, Seniorensport und soziale Teilhabe für Jung und Alt in einer Stadt wie Schmölln zu erhalten. Für das Tatami gibt es bereits zwei Szenarien: entweder droht für die Stadtwerke in wenigen Monaten Insolvenz. Oder das Sport- und Freizeitbad muss geschlossen werden.

Zuschussbedürftig trotz 100.000 Besucher pro Jahr

Das Sport- und Freizeitbad Tatami steht im Vergleich zu anderen Einrichtungen dieser Art in Thüringen noch gut da. Die Schmöllner zählen jährlich über 100.000 Besucher, liefern mit dem Bad seit 16 Jahren einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Gesundheits- und Sozialpolitik für alle Altersgruppen und ist bedeutsamer Touristenmagnet in der Region. Und vor allem ist der Kostendeckungsgrad von 65 Prozent wirtschaftlich sehr gut. Und trotzdem: Stadtwerke und Stadt Schmölln müssen jährlich mit einer Million Euro für den finanziellen Ausgleich des Badbetriebes sorgen. Und es klafft noch immer eine Lücke von 700.000 Euro. Die Stadtwerke sind derzeit nicht kreditwürdig mit nur 24.000 Euro in der Rücklage. In wenigen Monaten könnte Insolvenz der Stadtwerke Schmölln oder Badschließung drohen, räumt das Unternehmen ein.

Vor diesem Hintergrund wertet Schrade den Entschließungsantrag im Thüringer Landtag als gutes Zeichen: erstmals bekennt sich das Land Thüringen zu einem Systemwechsel: „Es stellt sich bei der Finanzierung der Schwimmbäder in kleineren Kommunen an die Seite der Städte und Gemeinden.“ Dafür haben sich laut Schrade vier Wochen Kampf und das Ringen um Kompromisse gemeinsam mit den betroffenen Kommunen, mit Landtagsabgeordneten, Fraktionen, Ministerien und all die zahllosen Gespräche gelohnt.

Gleichwohl ist noch unklar, wie hoch die Summe wird, die der Freistaat für die Bäder bereitstellt. Gefordert haben die 15 Millionen Euro. Und auch die Form, wie diese Hilfsgelder beantragt werden können, muss noch gegossen werden. „Wichtig ist für uns, dass das Geld ab 2024 auszahlungsfähig ist“, so Schrade. Dann könne die Stadt Schmölln für den laufenden Tatami-Betrieb Unterstützung beim Land beantragen.