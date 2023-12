Interessenten gesucht: Selbsthilfegruppe für Hörgeschädigte

Altenburg Im Altenburger Land gibt es zur Zeit Bestrebungen, eine Selbsthilfegruppe für Hörgeschädigte zu gründen. Was nun benötigt wird.

Auf Initiative einer Bürgerin gibt es im Altenburger Land Bestrebungen, eine Selbsthilfegruppe für hörgeschädigte Menschen zu gründen. Darüber informierte jetzt die Koordinatorin der Selbsthilfekontaktstelle im Landratsamt, Maxi Heß. „Wer Interesse hat, sich dieser Selbsthilfegruppe anzuschließen, sei es, weil jemand selbst betroffen ist, Hilfe für einen Angehörigen benötigt oder einfach nur Erfahrungen im Umgang mit dieser Erkrankung weitergeben möchte, ist zur Gründung dieser Selbsthilfegruppe sehr herzlich eingeladen“, erklärt Koordinatorin Maxi Heß.

Die Gründungsveranstaltung soll am 16. Januar um 15 Uhr in den Räumen der Volkshochschule in Schmölln, Karl-Liebknecht-Straße 2/4, stattfinden. Interessenten können sich dafür ganz einfach telefonisch bis spätestens 12. Januar in der Selbsthilfekontaktstelle unter der Telefonnummer 03447 586-812 anmelden.

In Deutschland gibt es circa 14 Millionen Menschen mit einer Hörschädigung. Durch Krankheit, Unfall, Hörsturz oder auch Medikamente kann dieses Schicksal jeden treffen. Häufig isolieren sich Betroffene selbst, weil Unterhaltungen in der Familie, mit Freunden oder Kollegen fast oder gar nicht mehr möglich sind, das Gesagte auf öffentlichen Veranstaltungen akustisch kaum noch wahrgenommen werden kann. „Ziel unserer Selbsthilfegruppe ist es, hörgeschädigten Menschen aus ihrer Isolation heraus zu helfen.

Die Mitglieder können sich rund um das Thema Schwerhörigkeit informieren und Erfahrungen mit Betroffenen und Gleichgesinnten austauschen“, blickt Maxi Heß voraus.

Selbsthilfegruppen suchen Mitstreiter

Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter verschiedener Selbsthilfegruppen im Altenburger Land trafen sich unlängst im Landratsamt zum Erfahrungsaustausch. Ein Thema dabei: Die Nachwuchssorgen. Personelle Verstärkung in den Gruppen ist jederzeit willkommen.

Kontakt: Landratsamt Selbsthilfekontaktstelle Lindenaustr. 31 (Hinterhaus) 04600 Altenburg

Ansprechpartnerin: Maxi Heß Tel.: 03447 586-812

E-Mail: selbsthilfe@altenburgerland.de

Sprechzeiten: Dienstag: 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr, Donnerstag: 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung