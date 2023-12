Kartoffelernte im Altenburger Land 2023 überdurchschnittlich

Altenburg Das Thüringer Landesamt für Statistik meldet eine überdurchschnittliche Kartoffelernte in Thüringen im aktuellen Erntejahr.

Das Thüringer Landesamt für Statistik meldete kürzlich, dass es im aktuellen Erntejahr eine überdurchschnittliche Kartoffelernte in Thüringen gab. Die Thüringer Landwirtschaftsbetriebe ernteten dieser Mitteilung zufolge im Schnitt knapp 38 Tonnen Kartoffeln je Hektar. Das diesjährige Ergebnis falle damit gegenüber dem vergangenen Jahr 2022, das ein sehr niedriges Ertragsniveau hatte, um mehr als ein Drittel höher aus. Grund genug, sich erkundigen, wie die Kartoffelernte bei uns in der Region war. Der Kreisbauernverband verweist auf Matthias Itzerott, den Vorstand der Agrargenossenschaft Altenburger Land in Dobitschen.

„Ja“, bestätigt der. „Der Ertrag der Kartoffelernte lag auch im Altenburger Land in diesem Jahr eindeutig über dem Durchschnitt.“ Matthias Itzerott hat Steve Porrmann, den Bereichsleiter Pflanzenproduktion der Agrargenossenschaft, hinzugezogen. Auf die Frage, ob es für die gute Ernte besondere Gründe gebe, schauen sich die beiden Männer an. „Das ist schwer zu sagen“, meint Steve Porrmann. „In diesem Jahr waren die späteren Sorten wesentlich ertragreicher als die frühen Sorten. Denen hat der Regen gegen Ende des Jahres richtig gut getan.“ Und Matthias Itzerott bringt es auf den Punkt: „Kartoffeln bestehen zu über 90 Prozent aus Wasser. Das bedeutet ganz einfach: Kein Regen – keine guten Kartoffeln.“

Und das sei auch der Hauptgrund, für das schlechte Erntejahr 2022: die Trockenheit.

Drei Fragen zur Kartoffelernte im Altenburger Land

Aber was werden eigentlich für Kartoffelsorten in der Region angebaut?

„Zu 80 Prozent bauen wir traditionelle Kartoffelsorten an wie zum Beispiel die Ballerina, Isabelia, Milva, Melody oder die beliebte Laura“, erklärt Steve Porrmann. „Und zu 20 Prozent probieren wir neue Sorten aus, teilweise auch solche, die besser mit der Trockenheit fertig werden sollen. Aber ob das so stimmt, das ist die Frage“, meint er skeptisch. Doch dann fällt ihm doch noch ein positives Beispiel ein: „Die Corinna gehört zu den neueren Sorten, und die war dieses Jahr sehr ertragreich.“

Doch was passiert eigentlich mit den Kartoffeln, die hier geerntet werden – bleiben die in der Region oder gehen die zum Beispiel über Discounter weit weg?

„Die Kartoffeln, die wir bei uns im Betrieb ernten, die gehen alle an die Friweika eG, an der wir auch beteiligt sind. Das ist ein großer regionaler Verarbeiter und Vermarkter von Kartoffelprodukten“, sagt Matthias Itzerott. „Wenn Sie von Schmölln Richtung Dresden fahren, dann sehen Sie linker Hand das große Werk, in dem die Friweika die Kartoffeln für den Handel verpackt und die Kartoffelprodukte wie Klöße oder Kartoffelpuffer herstellt.“

Und wenn ich Kartoffeln kaufen möchte, die garantiert aus der Region stammen, hat er da einen Tipp? Matthias Itzerott zuckt mit den Schultern. „Also, wenn Sie mich fragen, dann reicht es völlig, wenn Sie in Supermarktketten wie Globus, Penny oder Edeka nach Friweika-Produkten schauen. Da kommen die Kartoffeln garantiert aus Thüringen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt, also aus der Region.“

Noch ein Vorteil des regionalen Vermarkters und Verarbeiters: Es gehen wirklich 100 Prozent aller geernteten Kartoffeln in den Handel.

Und gibt es schon Pläne, was im nächsten Jahr gepflanzt wird? Steve Porrmann lächelt müde. „Der Plan ist schon lange fertig. Wir müssen doch immer zwei Jahre im Voraus denken: Die Saatkartoffeln, die wir nächstes Jahr setzen wollen, die müssen doch schon in diesem Jahr bestellt und produziert werden. Bei einem Betrieb unserer Größe und dem Bedarf an Saatkartoffeln, den wir haben, muss man schon ein bisschen an die Zukunft denken.“