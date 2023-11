Kein Bauschaden

Gößnitz Kathleen Niendorf mit ihrer Meinung über die Gößnitzer Sportstätte und ziemlich knappe Antworten in der Stadtratssitzung

Wenn im öffentlichen Teil einer Stadtratssitzung konkrete Fragen gestellt werden, dann wünschen sich die Anwesenden natürlich auch direkt ausführliche Antworten. Für die Gößnitzer und Gößnitzerinnen ist es natürlich nicht so spannend, wenn diese erst im nichtöffentlichen Teil konkret beantwortet werden. Trotz allem ist das Ergebnis entscheidend: Die beliebte Gößnitzer Sportstätte wurde saniert.

Denn natürlich gehen Witterung und Umwelteinflüsse nicht spurlos an einem Gebäude vorbei, aber es wird sich gekümmert. Das ist das Wichtigste. Ich möchte persönlich auch jeden noch einmal dazu aufrufen, sich aktiv am Stadtgeschehen zu beteiligen, Fragen zu stellen und sich als Einwohner und Einwohnerinnen unbedingt einzubringen. Denn, meckern kann jeder, mitwirken ist wünschenswert.