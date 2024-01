Bauernproteste: Bleibt im Altenburger Land der Müll liegen?

Altenburger Land Abfallentsorgungsbetrieb im Altenburger Land rechnet mit Behinderungen wegen Bauernprotesten. Das müssen Verbraucher jetzt wissen.

Die Abfallentsorgung im Altenburger Land wird durch die bundesweit laufenden Bauernproteste in der Woche vom 8. bis 12. Januar 2024 möglicherweise beeinträchtigt. Darüber informiert die Kreisbehörde in Altenburg.

Im Zuge der Traktoren-Demonstrationen der Landwirte, so heißt es, könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen, die auch Einfluss auf die Müllentsorgung haben und diese beeinträchtigen könnten. Darauf weist die Abfallwirtschaft des Altenburger Landes hin.

Sollte an den regulären Entsorgungsterminen in der kommenden Woche aufgrund der Aktionen der Bauern keine Leerung der Abfalltonnen beziehungsweise Abholung der Gelben Säcke oder des Sperrmülls erfolgen können, so werde sich bemüht, dies nachzuholen, informiert der Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land.