Thonhausen In Thonhausen ist man laut der Bürgermeisterin im 21. Jahrhundert angekommen. Was nun im Jahr 2024 für Neuerungen geplant sind.

Wo in Thonhausen die Preise erhöht werden sollen.

Welche Baustellen es 2024 in Thonhausen geben wird.

Welches Problem in Thonhausen zu lösen sein wird.

Als ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Thonhausen ist Sandy Berschick seit dem 1. Juli 2022 im Amt. Mit Blick auf das kommende Jahr meint sie gegenüber dieser Zeitung: „Geplant ist im Jahr 2024 baustellenmäßig von Gemeindeseiten aus nichts. Also zumindest nichts Großes.“

Kleinere Ausbesserungen in Thonhausen geplant

Doch ein paar geplante Projekte in Thonhausen zählt die Bürgermeisterin dennoch auf: „Wir haben den Umbau der Turnhalle im Auge und den Ausbau der Straße an der Schule lang. Allerdings muss ich dazu sagen, dass hier die ganze Förderungsgeschichte noch nicht abschließend geklärt ist. So müssen die Förderanträge noch durch, da dauert es also noch bis zum finalen Baubeginn. Ich denke, das wird wahrscheinlich erst 2025, vielleicht auch noch später, das kann ich noch nicht so ganz sagen“, meint Berschick. „Und hier und da gibt es schon im nächsten Jahr mal ein paar kleinere Ausbesserungen, natürlich. Zum Beispiel fällt mir da gerade ein, dass die Containerstellplätze gepflastert werden sollen. Aber generell steht nicht viel Baustelle an in 2024.“

Optimistischer Rückblick auf Thonhausen 2023

Zum Jahresbeginn blickt die Ortschefin optimistisch zurück: „Ich muss sagen, dass ich nicht unzufrieden bin mit dem Jahr 2023. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit und der vom Gemeinderat. Wir haben viel bewegt, wie ich finde. Zum Beispiel haben wir dafür gesorgt, dass Leute zusammen kommen. So wurden zum Beispiel Kleiderbasare organisiert und damit das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt. Das ist eine wichtige Sache.“

Problemlösung in Thonhausen gesucht

Das, was Sandy Berschick aber am meisten freut, ist, dass die Internetseite der Gemeinde nun fertiggestellt worden ist: „Wir sind quasi endlich im 21. Jahrhundert angekommen“, freut sich die Bürgermeisterin. „Es gibt aber auch hier und da so ein paar kleinere negative Punkte aus dem vergangenen Jahr. Da muss man sich aber auch immer an die eigene Nase fassen. Das sind so Sachen, wie zum Beispiel Müllablagerungen in der Gemeinde. Da können aber die Einwohner und Einwohnerinnen nichts dafür, das sind meistens externe.“ Bisher fehle es Thonhausen aber an einer guten Idee, das Problem dauerhaft zu beseitigen.

Humane Preiserhöhung in Thonhausen

Auch ist geplant, die Kindergartenbeiträge anzuheben. „Das ist momentan in Planung, es gibt dazu in diesem Monat noch eine Gemeinderatssitzung. Allerdings handelt es sich um eine humane Preiserhöhung von wohl 25 Euro für ein Vollzeitkind in der Betreuung.“

Sandy Berschick gibt zudem eine Aussicht auf Geplantes: „Freuen können sich alle auf den 8. März und den 9. März, da ist wieder ein Kinderkleiderbasar geplant. Das Thema Nachhaltigkeit und Gemeinschaft ist dann hier bei uns wieder auf dem Tisch. Meistens sind es immer nur einzelne Leute oder Familien, die nachhaltig denken. Da sind solche Veranstaltungen immer toll“, so die Bürgermeisterin gegenüber dieser Zeitung.