Kletterer machen sich an Baumriesen im Altenburger Land zu schaffen

Großbraunshain Fünf Seilkletterer sind in der Krone der Großbraunshainer Friedhofslinde im Altenburger Land unterwegs. Was sie dort tun und warum.

Warum Baumkletterer in der Großbraunshainer Friedhofslinde unterwegs sind.

Was sie dort finden und was sie tun mussten.

Was der Baumgutachter in Sachen Verkehrssicherheit in Großbraunshain rät.

Die Friedhofslinde Großbraunshain ist 22 Meter hoch und rund 120 Jahre alt. Jetzt rückten Kletterer dem Baumriesen im Altenburger Land zu Leibe – damit er noch lange erhalten bleibt und von ihm erstmal keine Gefahr mehr ausgeht.

Standort des Baumriesen erfordert hohes Maß an Verkehrssicherheit

Schon länger gab es Bedenken seitens der Anwohner, der Friedhofsgemeinde sowie der Stadt Schmölln als Eigentümerin des Baumes ob der Verkehrssicherheit der Großbraunshainer Friedhofslinde. Von der Hand zu weisen ist diese Sorge nicht. Schließlich steht sie an zentralem Platz im Ort, unmittelbar an der Friedhofsmauer zwischen Dorfstraße und Friedhof. Ein Standort, der ein hohes Maß an Verkehrssicherheit erfordert, denn dort führen frei hängende Strom- und Telekomleitungen zum Teil durch die weit verzweigte Krone. Straße und Friedhof sind in unmittelbarer Nähe.

Mit fachgerechter Pflege sollte die Verkehrssicherheit rund um die Friedhofslinde wieder hergestellt werden. Denn eine Fällung kommt nicht infrage. Für diesen alten Baum bestand immerhin schon einmal das Ansinnen, ihn in den Kreis der Naturdenkmäler im Altenburger Land aufzunehmen.

Wertvoller Baum, den es durch besondere Pflege zu schützen gilt

Das schaffte der Baumriese bis dato zwar noch nicht. Doch sein Alter, seine Schönheit und sein Wert als Biotop waren Gründe genug, sich für seine Pflege etwas einfallen zu lassen. Zumal nach einer Baumkontrolle durch Thomas Neidhardt von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises feststand, dass es eine ganze Menge Totholz in der Krone gibt, von dem Gefahr ausgeht. Die Stadt Schmölln musste also handeln und entschied sich in Zusammenarbeit mit Neidhardt, der 15 Jahre beim Staatsbetrieb Sachsenforst lehrte, für einen außergewöhnlichen Weg.

Die fünf Forstwirtslehrlinge Kevin Dedow, Tillmann Gräfe, Alexander Mewes, Franz Wiencierz und Jan Thiele (von links) vom Staatsbetrieb Sachsenforst aus den Forstbezirken Taura und Leipzig. Foto: Thomas Neidhardt / Funke Medien Thüringen

Die Krone ging jetzt in Zusammenarbeit mit dieser Bildungseinrichtung in Kur. Konkret im Rahmen eines Übungsseminars für Baumpflege unter baumbiologischen Aspekten. Fünf Auszubildende der Forstschule wurden für den Einsatz in Großbraunshain zusammengetrommelt: die Forstwirtslehrlinge Kevin Dedow, Alexander Mewes, Tillmann Gräfe, Franz Wiencierz und Jan Thiele übernahmen die Arbeiten im Baum. Sie befinden sich im dritten Lehrjahr und absolvieren ein fakultatives Ausbildungsmodul zum Seilklettern in Bäumen. Für den Lehrgang und eine Prüfung sind 300 Übungsstunden nötig.

Wie dringend Handlungsbedarf bestanden hat an der Friedhofslinde, stellte sich dann beim konkreten Pflegeeinsatz heraus. Im Baum war ein erhebliches Maß an Totholz vorhanden, was in seinem kompletten Umfang erst sichtbar wurde, als die Männer in der Krone unterwegs waren. Viele tote Äste – zum Teil armstark, mehrere Meter lang und vorher durch das Blätterdach verborgen – lagen lose in der Krone. Außerdem musste das Lichtraumprofil um die Leitungen hergestellt werden, die durch überhängende stärkere Äste massiv gefährdet waren.

Eine herausfordernde Angelegenheit. Einer, der dabei war, ist Alexander Mewes. Und er freute sich über diese Praxischance. „In der sehr ausladenden Krone konnten wir zu fünft gleichzeitig arbeiten, um die Verkehrssicherheit des Baumes wieder herzustellen. Für uns war diese Pflege ein Erfolg, da wir durch kontrolliertes Ablassen von Ästen keine anliegenden Gebäude und Stromleitungen beschädigten und sich niemand verletzte. Vor allem konnte jeder von uns seine Erfahrung in der Seilklettertechnik sowie in der Durchführung der Kronenpflege erweitern.“

Arbeitssicherheit musste sorgfältig vorbereitet werden

Den fünf jungen Männern, die für den Einsatz in Großbraunshain ihre Freizeit opferten, winkte am Ende ein Teilnehmer-Zertifikat, das als Ausbildungsnachweis für eine Prüfung gilt. Arbeitsschutz hatte bei der Aktion an der Friedhofslinde oberste Priorität, wofür im Vorfeld des eigentlichen Einsatzes einiges geleistet werden musste. Der Strom wurde für die Zeit der Arbeit abgestellt, die Telekomleitungen waren abgehängt worden und zum Teil mussten die Freileitungen am Baum abgedeckt werden, weil Totholz aus der Krone umgelenkt und abgeseilt werden musste.

Wie lange diese Totholzpflege in der Baumkrone nun hält? „Das ist immer die Gretchenfrage in so einem Fall“, sagt Thomas Neidhardt. Die Großbraunshainer Friedhofslinde ist in der Altersphase. „Da sollte man jedes Jahr kontrollieren, ob sich in Sachen Verkehrssicherheit etwas verändert hat“, rät er.