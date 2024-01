Kommentar: Wie man es macht, macht man es falsch

Ponitz Der Ponitzer Bürgermeister spricht Punkte an, die er gern verändern würde. Manchmal lassen sich Entscheidungen aber nicht umsetzen.

Manche denken, dass ein Bürgermeister tun und lassen kann, was er möchte. Und vor allem gibt es ja oft Bürger und Bürgerinnen, die irgendwelche Wünsche haben, dann an den jeweiligen Bürgermeister herantreten und dann erwarten, dass sich alles sofort ändert. Aber auch dem Gemeindeoberhaupt sind in vielen Punkten nun mal die Hände gebunden. Und manche Entscheidungen müssen erst durch einige Instanzen oder werden aufgrund anderer Beweggründe abgelehnt.

Und auch Preiserhöhungen für die Bevölkerung gehören nun mal zum Teil des Berufs eines Bürgermeisters. Wenn beispielsweise die Kita-Gebühren erhöht werden, dann macht das niemand, um die Menschen zu ärgern. Da spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle und es muss für die Gemeinde entschieden werden und nicht für den Einzelnen. Aber das ist nicht für jeden nachvollziehbar und es gibt natürlich oft Gemecker.

Aber ich persönlich möchte nicht in der Position sein, für eine ganze Gemeinde Entscheidungen treffen zu müssen und eventuell den Ärger der Bevölkerung damit auf mich zu ziehen. Eine irre Gratwanderung in meinen Augen, dass man trotzdem anerkannt sein möchte, aber nun mal auch entscheiden muss. Viel Mut gehört dazu.