Schmöllner Stadtwerke im Kampf gegen das Kleingedruckte

Nach der Preissteigerung für Fernwärme im Oktober 2022 bleiben die Preise dafür bei den Schmöllner Stadtwerken stabil. „Bei uns ist da nicht so viel Veränderung drin“, sagt Stadtwerkechef Severin Kühnast. Zu den Großabnehmern gehören die städtische Wohnungsverwaltung mit ihren Quartieren in der Schmöllner Heimstätte, die Immobilien im Portfolio der VR-Bank Altenburger Land sowie die der Vokus-Hausverwaltung Schmölln.

Schmöllner Biogasanlage deckt 50 Prozent des Bedarfs

Kühnast verweist in diesem Zusammenhang auf gute Einkaufskonditionen, die sich das kommunale Unternehmen bis 2025 gesichert habe. „Würden wir jetzt Gas neu kaufen, müssten wir dafür wohl 200.000 Euro mehr einplanen“, verdeutlicht er. Während er für die Wärmepreisstabilität bis 2025 bei den Stadtwerken seine Hand ins Feuer legen würde, müsse man für die Zeit danach schauen, wie sich der Markt verändere. Zugutekomme dem Unternehmen, dass 50 Prozent des Bedarfs mit erneuerbarer Energie aus der Biogasanlage in der Sommeritzer Straße gedeckt werde.

„Wir hier in Schmölln sind fortschrittlicher als manch‘ anderer“, bilanziert Kühnast. Allerdings kommen auch die Stadtwerke nicht umhin, sich konzeptionell breiter aufzustellen, um die Forderungen des Gesetzgebers umzusetzen, bis 2030 mindestens 80 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. „Und auch, damit unsere Wärmekunden nicht das Teuerste bezahlen müssen“, stellt er klar. Denn: „Technisch ist es sicher kein Problem, auf erneuerbare Energie umzustellen. Aber wir als kommunaler Betrieb müssen die Bezahlbarkeit dafür im Blick behalten. Für unsere Kunden“, fügt Kühnast hinzu.

Schmöllner Stadtwerke tüfteln längst an Innovativem

Schon längst tüfteln die Stadtwerke deshalb an Innovativem. Beispielsweise mit dem deutschlandweit wohl noch einmaligem Nahwärmekonzept, das sie gemeinsam mit der VR-Bank Altenburger Land im Robert-Koch-Viertel in Schmölln umsetzen möchten. Wärme als Abprodukt aus dem Klärwerk Zschernitzsch soll drei Wohnblöcke in der Robert-Koch-Straße heizen.

Entsprechende Voraussetzungen sind bereits geschaffen, die Leitung liegt von Zschernitzsch nach Schmölln, die betreffenden Wohnhäuser sind inzwischen energieeffizient saniert - aber geheizt wird dort nach wie vor mit herkömmlichem Gas. Weil die Kosten für die nötigen Wärmepumpen einfach zu hoch sind, wie Kühnast sagt. „Gegenüber den Mietern lässt sich das nicht darstellen und wäre auch nicht zu verantworten.“

Es geht um 2,8 Millionen Euro, um dieses beispielhafte Wärmekonzept komplett umzusetzen. Das Problem ist die reale Förderkulisse. 1,3 Millionen Euro an Zuschuss wären nötig, die Zusage gäbe es sogar vom Land Thüringen. Den Eigenanteil von 1,5 Millionen Euro - und das ist die Krux bei der Sache - darf jedoch nur die Stadt Schmölln aufbringen, nicht aber das kommunale Unternehmen als ihre 100-prozentige Tochter. „Bei der aktuellen Haushaltssituation der Stadt ist das unrealistisch“, sagt Kühnast. „Und selbst wenn wir als Stadtwerke der Stadt die 1,5 Millionen Euro aufs Konto überweisen würden, wäre das sinnlos, weil wir dann die Fördermittel zurückgeben müssten“, verdeutlicht er das recht absurd anmutende Kleingedruckte in den Vergabebedingungen.

Das Problem hat Kühnast bereits an mehreren politischen Stellen angebracht. Zuletzt bei Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Bündnis 90/Die Grünen), der sogar begeistert war von dem innovativen Tun im östlichsten Zipfel Ostthüringens. Nach dem Treffen im August gab es auch Gespräche auf Arbeitsebene, zuletzt vor gut zwei Wochen. Bis dato blieben die aber ohne Erfolg. Das Umweltministerium bemühe sich weiter, habe aber kaum Aussicht auf Erfolg, fasst es Kühnast nun zusammen.

Zweiter Anlauf und einen Plan B in der Tasche

Aufgeben wollen Stadtwerke und VR-Bank aber nicht. „Wir glauben an unser Projekt“, so Kühnast. Jetzt wurde ein zweiter Anlauf unternommen, um 50 Prozent Förderung für das modellhafte Klimaschutzprojekt in der Robert-Koch-Straße zu bekommen. Und man hat noch draufgesattelt: Die Kunststoff-Technik Schmölln konnte für das Vorhaben gewonnen werden und speist nun ebenfalls industrielle Abwärme als zweite Wärmequelle in das Netz ein, das in der Robert-Koch-Straße für warme Wohnungen sorgen soll. „Damit hoffen wir jetzt auf Erfolg“, sagt Kühnast. Allerdings: „Jetzt besteht ein neues Risiko.“ Und das heißt Haushaltsdebakel der Bundesregierung.

Doch die Schmöllner haben einen Plan B in der Tasche. Die Stadtwerke sind im Gespräch mit einer Bank, um durch sie die Eigenmittel aufzubringen. Geht das gut aus, könnte im Herbst 2024 der Bau im Kochviertel beginnen, bis Ende 2025 baulich umgesetzt sein und ab 2026 das Wärmenetz ohne Gas funktionieren. „Spätestens im Frühling 2024 wollen wir alles geklärt haben“, so Kühnast.