Krippenspiel der Erwachsenen lässt schmunzeln und nachdenken

Krippenspiel der Erwachsenen am Heiligen Abend in der Schmöllner Stadtkirche. Die Olsenbande ergibt sich.

Schmölln Die Olsenbande in Sankt Nicolai: Was beim Krippenspiel der Erwachsenen in Schmölln für Schmunzler bei den Besuchern sorgte.

Zu Weihnachten, am Heiligabend, kurz vor 22 Uhr, strömten fast 250 Besucher in die beheizte Schmöllner Kirche, um das Krippenspiel der Erwachsenen zu sehen. Mit weihnachtlicher Bläser- und Orgelmusik wurden sie empfangen. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, wollte man die Andacht mit dem Krippenspiel nicht verpassen und war gespannt auf das neue Stück. Die Spieler vom Vorjahr hatten Gefallen an dem Vorhaben gefunden und waren auch in diesem Jahr präsent. Pfarrer Thomas Eisner begrüßte zur Andacht und zum Krippenspiel. „Vieles macht uns derzeit Angst. Aber die Weihnacht steht dagegen. Weihnacht zündet Lichter an und um uns soll es hell werden und uns Freude in die Herzen bringen“, begann er. Liedtexte waren ausgeteilt und so wurde mit Macht hoch die Tür unter Orgelklängen begonnen.

Schmöllner Gotteshaus lebt von Spenden

Beim Besucherrundgang in der Kirche sind an der leeren Krippe die Frauen im Disput über Einkaufsstress. Foto: Ulrike Grötsch

Vor dem Altar eine leere Krippe, mit den Initialen von Franz Jäger Berlin, dahinter zwei noch von einem weißen Tuch verhüllte Personen. Ein nörgelnder Küster machte sauber, bevor eine Besuchergruppe die Kirche betrat. Die Pastorin führte durch das Gotteshaus und erläuterte, wer Taufstein und andere Gegenstände einst gespendet hat und nahm Bezug auf die neu sanierte Kirche, bei der der Kirchbauverein eine Viertelmillion Euro an Spenden beigesteuert hat. Das Gotteshaus lebt von Spendern und Stiftern, erklärte sie und ist mit Orgelkonzerten und Rockmusik, bei denen die Wände wackelten, mehr als lebendig. Als sie von ihrem verstorbenen Vater sprach, der, sollte er im Lotto gewinnen, neue Kirchenbänke spendiert hätte und die Pastorin anfügte: „Aber wie Sie sehen, er hat nicht im Lotto gewonnen“, folgten die ersten Lacher.

Vor der leeren Krippe, die Besucher im Disput über Weihnachtsstress und Einkäufe. Dabei vergaß am Ende des Rundgangs die genervte Mutter ihr Kind. Das legte sich schließlich in die leere Krippe, schlief ein und träumte. Maria und Josef hinter der Krippe wurden plötzlich lebendig und erinnerten sich alter Zeiten. Skandale, über Skandale, meinte Joseph, Maria seine Verlobte bekommt in Kind, obwohl er noch gar nichts mit ihr hatte. Als endlich die Hirten kommen müssten, erklang eine altbekannte Melodie und nicht die drei Könige, sondern die Olsenbande betrat die Kirche in ihrem wohlbekannten Laufstil auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer. In der Krippe, mit jenem Franz-Jäger-Monogramm, sollte ein Geheimfach sein. Doch man fand nichts. Entschloss sich aber, keine Kirche zu bestehlen. Auch Yvonne in schrillem Outfit, Ehefrau des Kleinganoven Kjeld, durfte nicht fehlen. Eine illustre Schar. Schließlich fand sich die Polizei ein. Doch die jagten nur Schwerverbrecher und keine vom Pech verfolgten kleinen Gauner. Auch das Kind verhafteten sie nicht.

In Schmölln zog man Schlüsse

Auch, wenn Kinder alles aussprechen, was sie bewegt und unbekümmert die für manche unliebsame Wahrheit verkünden. Die Heiligen Drei Könige können damals keine echten gewesen sein, resümierte man. Denn es gebe keinen Politiker, der die Zeichen der Zeit erkennt, waren sich alle einig. Viel Beifall gab es für die äußerst gelungene Vorstellung. Silke Eisner, die das alles inszenierte, dankte allen Spielern und Benno Kintzel, der im Hintergrund mit Technik und viel Engagement zum Gelingen beitrug. Zu Beginn der Proben vor acht Wochen, hatte sie ein Spieler gefragt, was passiert, wenn einer ausfällt. „Das wird nicht passieren. Ich vertraue darauf“, sagte sie damals. Man wisse nie, was passieren wird. „Aber wenn wir alle Eventualitäten im Voraus einplanen, dann brauchen wir gar nicht anzufangen“, so Silke Eisner. Werden und Gelingen liegt ihrer Ansicht nach in Gottes Hand. Ihr und den Besuchern, darunter auch viele junge Leute, gefiel die Vielfalt der Charaktere. Die geschäftige und verplante Mutter, jene, die nur Dienstanweisungen befolgen. Die geläuterte Olsenbande samt Yvonne. Sie treffen sich an der Krippe und ihr Herz wird berührt von dem Licht der Liebe und dem Frieden, der davon ausgeht. Sie vertrauen dem Neubeginn. „Möge dieses Krippenspiel nicht nur für ein Schmunzeln gesorgt haben, sondern möge das Licht, das zur Heiligen Nacht Frieden bringt und die Herzen erhellt, nach den Feiertagen nicht verloren gehen“, sagte sie zum Abschluss. Bei Glühwein und Stollen klang der Heilige Abend aus und man freut sich bereits auf das nächste Krippenspiel. Dafür liegt die Messlatte nach dem jetzigen ziemlich hoch. Wer wollte, konnte am Ende auch ein Friedenslicht mit nach Hause nehmen.