Kurz gemeldet: Aktuelles und Termine im Altenburger Land

Altenburger Land Unter Drogen in Schmölln unterwegs: Nachrichten aus dem Altenburger Land

38-Jähriger unter Drogen am Steuer

Die Verkehrskontrolle eines Pkw Ford mit polnischen Kennzeichen endete am Dienstag für den 38-jährigen Fahrer mit einer Anzeige. Polizeibeamte hielten das Fahrzeug auf dem Schmöllner Markt an. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest bei dem Fahrer zeigt ein positives Ergebnis an, so dass er zur Blutentnahme musste. Die Weiterfahrt war dann ebenfalls untersagt.

Kurzweil im Erlebnisportal

Es spricht sich herum: Im Erlebnisportal am Markt 2 in Altenburg gibt es auch am Wochenende viel zu sehen. Geöffnet ist das Portal neben dem Rathaus Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Dann können sie Interessierte analog und digital über Sehenswürdigkeiten Altenburgs, des Altenburger Landes und des Freistaates Thüringen informieren..

Dreiländer-Adventsfeier in der Tegkwitzer Kirche

Zur Dreiländer-Adventsfeier wird am Sonnabend, 2. Dezember, in der Marienkirche zu Tegkwitz eingeladen. Zu hören sind besinnliche Texte und Musik aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Beginn der Adventsfeier ist um 14 Uhr. Die Kollekte ist für den Einbau einer WC-Anlage vorgesehen.

Märchenzeit im Kindergarten „Grashüpfer“

Am Freitag, 1. Dezember, ist um 15.30 Uhr „Märchenzeit“ im Vollmershainer Kindergarten „Grashüpfer“. Anschließend wird zum Lampionumzug geladen.

Vorweihnachtliches im Bernsteinhof

Zum Rositzer Adventsfest wird am Sonntag, 3. Dezember, in die Heimatscheune im Bernsteinhof geladen. Das vorweihnachtliche Treiben beginnt um 13.30 Uhr