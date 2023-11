Kurz & knapp: Das Wichtigste aus dem Altenburger Land

Altenburger Land Bei Unfall schwer verletzt und zerstochene Reifen: wichtige Meldungen aus dem Altenburger Land und der Umgebung

45-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Montag ein 45-jähriger VW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall. Der Verunglückte musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Kurz nach 11 Uhr war er mit seinem VW hinter einem Lkw MAN auf der Landstraße zwischen Pflug und Langenleuba-Oberhain unterwegs. Die Polizei vermutet, dass der VW-Fahrer zu spät bemerkte, dass der Lkw auf ein Firmengelände abbiegen wollte und bremste. Der Pkw – offenbar im Überholvorgang – stieß mit dem Auflieger des Lasters zusammen. Danach musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reifen zerstochen: Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter machten sich in der Nacht vom 26. auf den 27. November an einem Pkw Ford in der Zschöpperitzer Teichstraße zu schaffen. Wie die Polizei mitteilt, zerstachen sie einen Reifen des Fahrzeuges. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447/47 10 entgegen.

Samtpfote sucht seine Besitzer

Am Dienstag wurde eine grau getigerte Katze in Großstöbnitz gefunden und ins Schmöllner Tierheim gebracht. Die Samtpfote sucht seine Besitzer. Fragen und Infos gibt’s beim Tierschutzverein Schmölln: Telefon (034491) 23909.

Tuchfabrik lädt zum Adventsmarkt

Pünktlich zum ersten Adventswochenende öffnet am Samstag, 3. Dezember, in der Tuchfabrik Gebrüder Pfau in Crimmitschau der traditionelle Adventsmarkt.Die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass es neben dem bunten Händlertreiben und allerlei Leckereien im Museumscafé auch erstmals das Geheimnis um die neue Dauerausstellung gelüftet wird. Und zwar ab 10 Uhr.

Lindenaus Sammlung auf dem Pohlhof

Bei ihrer Führung am 3. Dezember 2023, 14 Uhr, blickt Susanne Reim, Restauratorin am Lindenau-Museum Altenburg, zurück auf die Anfangsjahre des Kunstmuseums auf dem Altenburger Pohlhof. Unter dem Motto „Platzmangel von Anfang an“ richtet sie den Fokus insbesondere auf die räumliche Situation im damaligen Ausstellungsgebäude.

Schiedsstelle der Stadt Schmölln mit neuen Öffnungszeiten

Die Schiedsstelle Schmölln/Gößnitz und Umgebung hat neue Öffnungszeiten. Zuständig für die Stadt Schmölln, die Stadt Gößnitz sowie die Gemeinden Ponitz, Heyersdorf und Dobitschen, ist sie ab sofort jeden zweiten Dienstag von 15 bis 17 Uhr und jeden vierten Freitag von 15 bis 17 Uhr im Monat geöffnet.

Weihnachtliches mit ganz viel Musik

Der Chor Meracante Meerane veranstaltet gemeinsam mit dem Georgius-Agricola Chor Glauchau und dem Streichquartett „Frisch gestrichen“ am 2. Dezember ein Adventskonzert in der Kirche St. Martin in Meerane. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, der Einlass findet ab 15 Uhr statt.