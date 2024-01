Blick auf die Verpackungsstrecke im Wolf-Werk am Schmöllner Lindenhof.

Lebensmittelsicherheit Lebensmittelhersteller in Schmölln ruft erneut Chargen zurück

Schmölln Ein Produkt muss vom Markt, weitere aus dem Hause Wolf in Schmölln vorsorglich eingezogen werden. Das müssen Verbraucher jetzt wissen.

Welche Produkte aus dem Hause Wolf diesmal betroffen sind.

Was Kunden und Verbraucher jetzt wissen müssen.

Dies ist der Grund für die Rückrufaktion der Produkte.

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit muss Lebensmittelhersteller Wolf Produkte zurückrufen, die in seinem Werk in Schmölln hergestellt worden sind. Diesmal handelt es sich um Pizzafleischkäse, weitere Erzeugnisse werden vorsorglich vom Markt geholt, informiert das Unternehmen.

Listerien bei Pizzafleischkäse nachgewiesen

Betroffen ist „Pizzafleischkäse 100 g“ mit der Chargennummer L945256 und dem Verbrauchsdatum 23.01.2024. Bei einer mikrobiologischen Kontrolle wurde in einer Packung ein geringer Gehalt an Listerien nachgewiesen. Wolf hat die entsprechende Ware umgehend aus dem Verkauf genommen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen an Endverbraucher abgegeben wurden. Um jedes Risiko für den Endverbraucher auszuschließen, nimmt die Firma zudem freiwillig zusätzlich weitere Produkte zurück. Diese Ware sei zwar unbedenklich, werde aber vorsorglich vom Markt genommen.

Diese Chargen werden vom Hersteller vorsorglich zurückgerufen Pizzafleischkäse 100 g, Chargen L945268 und L946368 mit den Verbrauchsdaten 24.01.2024 und 25.01.2024 Schinkenrotwurst 100 g, Chargen L945261 und L946360 mit den Verbrauchsdaten 24.01.2024 und 25.01.2024 Leberkäse gebacken 100 g, Chargen L945269 und L946362 mit den Verbrauchsdaten 24.01.2024 und 25.01.2024 Schinkenwurst fein mit Peppadew 100 g, Chargen L945284 und L946363 mit den Verbrauchsdaten 24.01.2024 und 25.01.2024 Schinken Scherz‘l 100 g, Chargen L945270 und L946370 mit den Verbrauchsdaten 24.01.2024 und 25.01.2024 Krustenbraten 100 g, Charge L945280 mit dem Verbrauchsdatum 24.01.2024 Kasseler Rücken 100 g, Charge L946364 mit dem Verbrauchsdatum 25.01.2024 Die von dem Rückruf betroffenen Produkte können in den entsprechenden Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Im Falle von Fragen ist Wolf unter der Telefonnummer 09431 3840 oder unter der Mail-Adresse marketing@wolf-essgenuss.de erreichbar.

Hersteller schließt grundsätzliches Problem bei der Herstellung aus

Bereits Ende Dezember musste das Unternehmen eine Charge Geflügel Schinkenpastete vom Markt nehmen, ebenfalls wegen Listerien-Belastung. Einen grundsätzlichen Fehler im Herstellungsprozess im Schmöllner Werk schließt der Lebensmittelproduzent indes aus. „Das Problem ist zeitlich und räumlich sehr begrenzt und wurde durch engmaschige Kontrollen entdeckt“, so ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage dieser Zeitung. Alle Produktionsabläufe seien nach aktuellen Standards zertifiziert, man werde sowohl von Behördenseite als auch von Kunden regelmäßig überprüft und auditiert, heißt es weiter.

Durch die engmaschige Kontrolle seien die Listerien bei dem Pizzafleischkäse entdeckt worden. Darüber hinaus gebe es aktuell keine Hinweise, dass weitere Produkte aufgrund von Listerien-Belastung vom Markt geholt werden müssten.

Zurückgerufene Produkte schon länger auf dem Markt und im deutschlandweiten Vertrieb

Die jetzt zurückgerufenen Produkte werden deutschlandweit vertrieben und sie gibt es schon länger auf dem Markt. Verbraucher werden gebeten, diese in der Verkaufseinrichtung zurückzugeben, in der sie erworben wurden. Sollte dies nicht möglich sein, kann sich der Endverbraucher alternativ an Wolf direkt wenden.