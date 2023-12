Kindertagesstätten Lehrgang zum Qualitätsmanagement in Kindertagesstätten

Altenburg Einrichtungen und Träger starten mit neuem QuiK-Kurs im Landratsamt des Altenburger Landes. Es gab den Lehrgang bereits.

Zur Auftaktveranstaltung des neuen „QuiK-Kurses“ waren kürzlich Kitas und deren Träger ins Landratsamt eingeladen. Bereits 2016 und 2018 führte die Kreisbehörde den Lehrgang zum Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen durch.

„Die Umsetzung der Qualitätskriterien stellt eine anspruchsvolle Aufgabe für die pädagogischen Fachkräfte dar“, weiß Kursleiterin Jane Kasel vom Fachdienst Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung. Dazu komme, dass jede Einrichtung anders ist mit jeweils individuellen Konzeptionen, Ressourcen und Herausforderungen. Deshalb war es Kasel wichtig, nicht nur die Kitas, sondern auch die Träger zum Beginn der Kursreihe einzuladen, um so gemeinsam den Grundstein für einen erfolgreichen Lehrgang zu legen, der die Qualität der pädagogischen Arbeit überprüft und nachhaltig in der frühkindlichen Bildung sichert.

Regelmäßige Arbeitstreffen in Altenburg

Die Verbindlichkeit des Kurses wurde durch eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Beteiligten bestätigt. In den folgenden 20 Monaten finden nun regelmäßig weitere Arbeitstreffen statt. Bei diesen lernen die Teilnehmerinnen Schritt für Schritt das Qualitätsverfahren kennen, um es in ihren Teams anzuwenden. Dabei wird theoretisches Wissen mit der pädagogischen Praxis in den Einrichtungen eng verknüpft. Wozu auch der gemeinsame Erfahrungsaustausch der Pädagogen zu den Veranstaltungen beiträgt.