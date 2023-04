Lindenau-Museum Altenburg zeigt Grafiken jüdischer Künstlerinnen und Künstler

Altenburg. „Menschenleben“ heißt die neue Schau des Lindenau-Museums Altenburg. Gezeigt werden Werke jüdischer Künstler, die vor allem in der Zeit der Weimarer Republik entstanden sind.

Am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr, wird die zweite Kunstwand-Präsentation des Jahres eröffnet. Im Interim des Lindenau-Museums Altenburg in der Kunstgasse 1 werden unter dem Titel „Menschenleben“ Grafiken jüdischer Künstlerinnen und Künstler aus der Sammlung präsentiert.

Werke zeigen die Zerrissenheit der Gesellschaft

Die neue Präsentation an der Kunstwand des Lindenau-Museums in der Kunstgasse 1 setzt sich mit grafischen Werken jüdischer Künstlerinnen und Künstler auseinander, die im frühen 20. Jahrhundert – vor allem in der Zeit der Weimarer Republik – entstanden sind. Diese Zeit ist gekennzeichnet von Gegensätzen in Politik und Gesellschaft, Zerrissenheit und Fortschritt: So stehen beispielsweise die 1920er-Jahre für ein Aufleben von Kunst und Kultur, während die politischen Spannungen zunahmen.

Dies spiegelt sich auch in den ausgestellten druckgrafischen Werken wider: Meinungen, politische Interessen und persönliche Sorgen werden ebenso verhandelt wie der Wunsch nach Zerstreuung in einer Gesellschaft, die zunehmend aus den Fugen geraten ist.

Zeugnis dessen sind 16 Arbeiten jüdischer Künstlerinnen und Künstler, deren Lebenswege ganz unterschiedlich verliefen und die spätestens mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten verändert wurden. Die Motive zeigen Porträts, Landschaften oder Illustrationen, in denen individuelle künstlerische Handschriften, und persönliche Glaubensbekenntnisse zum Ausdruck kommen.

Außerdem Werke der wichtigsten jüdischen Künstlerin Thüringens

Neben den 16 grafischen Arbeiten wird auch eine Zeichnung Edith Altmans zu sehen. Die 2020 gestorbene Altenburgerin, die in den 1930er-Jahren in die Vereinigten Staaten emigrierte, gehört zu den wichtigsten jüdischen Künstlerinnen Thüringens.

Zur Präsentation an der Kunstwand wird Karoline Schmidt, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lindenau-Museum, zu den ausgestellten Arbeiten eine Einführung geben. Sie hat die Auswahl der Werke vorgenommen und sich mit den Geschichten und Werken der jüdischen Künstlerinnen und Künstler auseinandergesetzt.

„Menschenleben – Jüdische Künstlerinnen und Künstler in der Sammlung des Lindenau-Museums Altenburg“ ist die neue Präsentation an der Kunstwand. Die Einführung ist am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr.. Der Eintritt ist frei.