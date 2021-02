Lkw bei Altenburg in Graben gerutscht

Aktuell im Einsatz sind Feuerwehr und Polizei in der Straße Zum Schießplatz in Unterlödla bei Altenburg. Gegen 12.25 Uhr erhielt die Altenburger Polizei die Meldung, dass ein Heizöltransporter auf winterglatter Fahrbahn in den Straßengraben gerutscht ist.

Wie die Polizei mitteilte, blieb der 53-jährige Fahrer des Lkw unverletzt. Die Feuerwehr leitete unverzüglich Maßnahmen ein, um auslaufende Betriebsstoffe (kein Heizöl) zu binden. Weiterhin wurde das zuständige Umweltamt über das Geschehen informiert.

Ein Fachdienst zur Bergung des Lkw ist bereits angefordert. Wie lange die anstehende Bergung dauern wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Aufgrund des Geschehens kommt es in der nächsten Zeit zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

