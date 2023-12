Lohnen sich LED-Straßenleuchten für die Stadt Schmölln wirklich?

Schmölln Ein Zehn-Jahres-Vergleich der Stadtwerke für die Stadt Schmölln und ihre Ortsteile kommt zu folgenden Ergebnissen.

So viele Straßenleuchten in der gesamten Stadt Schmölln sind bereits umgerüstet.

Was das für den Energie-Jahresverbrauch der Stadt Schmölln bedeutet.

Welche Auswirkungen die Umrüstung auf den Haushalt der Stadt Schmölln hat.

Die Stadt Schmölln steht laut Einschätzung ihrer Stadtwerke Schmölln vorbildlich da in Sachen LED-Umrüstung im öffentlichen Raum. Laut eines Vergleichs der Jahre 2002 und 2022 verbraucht die Stadt Schmölln für ihre Straßenbeleuchtung nur noch ein Drittel Energie.

So viel Geld spart die Stadt Schmölln durch LED-Straßenleuchten

So lag der Energie-Jahresverbrauch für den Betrieb der Straßenlaternen 2002 bei 833.409 kWh. Zehn Jahre später war der Jahresverbrauch auf 294.558 kWh gesunken. Das bedeutet eine Einsparung von 538.851 kWh pro Jahr. Finanziell wirkt sich das bei 0,30 Euro/kWh auf den Haushalt der Stadt Schmölln so aus: Er wird durch die Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung mit 162.000 Euro im Jahr weniger belastet. Durch die Umstellung auf LED-Leuchten sparte die Stadt Schmölln 2022 außerdem 226 Tonnen Kohlendioxid.

Und auch in Sachen Umrüstung sehen die Stadtwerke die Stadt Schmölln auf gutem Weg. Laut der Statistik hat die Kommune in ihrer alten Gebietsstruktur aktuell 89 Prozent der Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt, 60 Prozent sind es in den neuen Ortsteilen. Die Stadt Schmölln hat somit insgesamt 83 Prozent der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt und den Ortsteilen mit LED ausgestattet.