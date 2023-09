Interessierte können sich auf einen außergewöhnlichen Tanz-Workshop mit André Hinderlich zu einem Werk von Pina Bausch einlassen und am 15. September aufführen.

Mal was Neues ausprobieren in Altenburg: Vier Jahreszeiten im Provinzglück

Altenburg. Tanz-Workshop am 9. September und Auftritt am 15. September zum Stadtmensch-Festival in Altenburg

Theater kann auch abseits der großen Bühne stattfinden. Und genau das möchte Schauspieldramaturg André Hinderlich vom Theater Altenburg Gera gemeinsam mit Theaterinteressierten in einer kleinen Performance mit dem Titel „Vier Jahreszeiten im Provinzglück“ ausprobieren.

Interessierte aus Altenburg und dem Altenburger Land sind eingeladen, sich an einem Workshoptag mit dem Tanz „Season’s March“ von der Tänzerin Pina Bausch auseinanderzusetzen und diesen unter Anleitung einzustudieren.

Pina Bausch (1940-2009) wurde in den 1970-er Jahren mit der Entwicklung des Tanztheaters zu einer Kultfigur der internationalen Tanzszene. Sie galt in der Fachwelt als die bedeutendste Choreographin ihrer Zeit. Pina Bausch hat erstmals den Tanz mit den Genres Gesang, Pantomime, Artistik und Schauspiel zu einer neuen Kunstgattung verbunden. Und viele Fachleute halten überhaupt erst diese neue Kunstform für den Beginn des Tanztheaters.

Workshop am Samstag, 9. September

Der Workshop findet am Samstag, 9. September, von 10 bis 15 Uhr im Ballettsaal des Theaters Altenburg statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Skatbrunnen Brühl in Altenburg. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bühnen- und Tanzerfahrung ist nicht notwendig. Das Angebot richtet sich an alle ab 16 Jahre, die sich einmal in etwas Neuem ausprobieren wollen.

Die Performance wird im Rahmen des Stadtmensch-Festivals am 15. September auf dem Roßplan in Altenburg präsentiert. Dort allein wird die Gruppe aber nicht bleiben – sie bewegt sich von dort aus zu weiteren Orten in Altenburg.

Um eine Anmeldung wird bis Mittwoch, 6. September, bei André Hinderlich gebeten, per E-Mail: andre.hinderlich@theater-altenburg-gera.de oder telefonisch unter: 0 34 47 / 58 5-3 88