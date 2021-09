Mann angegriffen und verletzt - Fahrzeug aufgebockt und Reifen gestohlen

Altenburger Land. Das sind die Meldungen der Polizei aus dem Altenburger Land.

Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr sind mehrere Polizeistreifen in die Kanalstraße in Altenburg ausgerückt, da von dort eine Auseinandersetzung gemeldet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein 55-Jähriger von einem bislang Unbekannten körperlich mit Schlägen angegriffen und verletzt.

Anschließend entfernte sich der Angreifer. Der stark alkoholisierte Geschädigte verweigerte eine medizinische Versorgung. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Fahrzeug aufgebockt und Reifen gestohlen

Sicherlich nicht zu Scherzen aufgelegt ist der 35-jährige Besitzer eines VW-Transporters gewesen, als er am gestrigen Morgen zu seinem in der Zirndorfer Straße in Wintersdorf abgestellten Fahrzeug kam. Wie die Polizei mitteilte, war sein Fahrzeug komplett auf Steinen aufgebockt - natürlich ohne Reifen.

Demzufolge machten sich unbekannte Täter in der Zeit vom Dienstag zu Mittwoch an dem Auto zu schaffen und stahlen alle vier Kompletträder. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht hierbei nach Zeugen.

