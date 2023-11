Mann geht in Gößnitz mit Axt auf Polizeibeamte los

Gößnitz. Ein 40-Jähriger aus Gößnitz griff am Samstag Polizeibeamte mit einer Axt an. Nun wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einer Wohnung in einem Plattenbau in Gößnitz gerufen. Als ein 40-jähriger Mann die Haustür öffnete, griff er die Beamten mit einer Axt an.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann alkoholisiert und verfehlte die eingetroffenen Polizisten mit seiner Axt. Er konnte festgenommen werden und anschließend auf die Dienststelle gebracht werden. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und einem tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

