Mann mit nacktem Oberkörper tritt gegen Haustüren – Autofahrer mit 3,6 Promille gestoppt

Am Freitagabend meldete ein Anrufer gegen 20.55 Uhr der Polizei, dass in der Sporenstraße in Altenburg ein junger Mann mit freiem Oberkörper mit voller Kraft gegen eine Hauseingangstür gesprungen sei.

Noch während des Anrufes entfernte sich der junge Mann. Um 20.57 Uhr meldete ein weiterer Anrufer, dass ein junger Mann mit freiem Oberkörper im Bereich der Johannisstraße / Burgstraße gegen Türen tritt.

Die Beamten konnten schließlich einen 23-jährigen Tatverdächtigen in der Burgstraße feststellen. Der Mann, der zuvor die Hauseingangstür beschädigte hatte und erheblich unter Alkoholeinfluss stand, leistete Widerstand gegen die Beamten und beschädigte dabei Ausrüstungsgegenstände.

Der Täter wurde schließlich in Gewahrsam genommen und durfte die Nacht in der Zelle verbringen.

In Schlangenlinien mit 3,6 Promille unterwegs

Am Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen in der Friedrich-Engels-Straße im Meuselwitzer Ortsteil Falkenhain einen Pkw Citroën, der auffällig in Schlangenlinien fuhr und informierten die Polizei. Die Beamten konnten in der Folge das Fahrzeug sowie den Fahrer ausfindig machen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,61 Promille. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Unfallflucht nach Parkplatz-Rempler

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer laut Polizei auf einem Parkplatz hinter einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße in Altenburg einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw Mazda und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

In Wohnwagen eingebrochen

Im Zeitraum vom 24. bis 29.06.2023 drangen bislang unbekannte Täter in der Werksallee in Rositz in einen dort abgestellten Wohnwagen ein, durchsuchten diesen und entwendeten mehrere Einrichtungsgegenstände.

